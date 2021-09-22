«Монако», «Ренн», «Лилль» и «Нант» добились побед

В седьмом туре Лиги 1 «Монако» играл против аутсайдеров из «Сент-Этьена», но даже в такой ситуации мог начудить. Гости провели час в меньшинстве после удаления голкипера, но даже вдесятером отыгрались. Тем не менее, после перерыва монегаски вырвали победу - 3:1. Виссам Бен-Йеддер стал автором дубля. Россиянин Александр Головин провел на поле второй тайм.
Лучший результат дня у «Ренна», который забил шесть мячей «Клермону» (6:0). «Лилль» и «Нант» добыли победы, а «Монпелье» с «Бордо» забили по три мяча - 3:3.
Протокол игры
|Монако
|3:1
|Сент-Этьен
|(1:0) Фолланд Кевин 27'
|41' Буанга Денис (1:1)
|(2:1) Бен-Йеддер Виссам 62'
|(3:1) Бен-Йеддер Виссам 86'
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль 23' 46' ( Агилар Рубен ( 46') • Дисаси Аксель • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике 88' ( Павлович Страхиня ( 88') • Дьятта Крепен 72' ( Чуамени Орельен ( 72') • Фофана Юссуф • Матазо Элио 46' ( Головин Александр ( 46') • Диоп Софьян • Боаду Мирон 61' ( Бен-Йеддер Виссам ( 61') • Фолланд Кевин 89' ( Лукас Жан ( 89')
Запасные: Фабрегас Сеск • Желсон Мартиньш • Маецки Радослав
Грин Этьен • 33'Трауко Мигель • Мукуди Ароль • Наде Микаэль 36' ( Юссуф Зейду ( 36') • Колодзейчак Тимоти • 60'Камара Махди • Неу Иван • Буанга Денис 79' ( Аушиш Адиль ( 79') • Норден Арно 36' ( Баич Стефан ( 36') • Хазри Вахби 78' ( Будебуз Риад ( 78') • Крассо Жан-Филипп 70' ( Амума Ромен ( 70')
Запасные: Сильва Габриэль • Гурна-Дуат Люка • Соу Саиду • Ignacio Ramirez
22 сентября. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Мартин Йонас 32'
|(2:0) Терье Мартен 36'
|(3:0) Сулемана Камалдин 55'
|(4:0) Сулемана Камалдин 57'
|(5:0) Лаборд Гаэтан 64'
|(6:0) Тэт Флавьен 77'
Гомис Альфред • Ассиньон Лоренс • Омари Вармед • Агер Наиф • Мелинг Биргер 82' ( Трюффер Адриен ( 82') • Буриго Бенжамен • Мартин Йонас 66' ( Сантамария Батист ( 66') • Тэт Флавьен • Лаборд Гаэтан 78' ( Matthis Abline ( 78') • Терье Мартен 67' ( Гирасси Серу ( 67') • Сулемана Камалдин 66'
Запасные: Траоре Амари • Угочукву Лесли • Сален Ромен • Баде Луак
Десма Артур • Зедатка Аким • Унтонджи Седрик • Биллонг Жан-Клод • Менди Ариал 58' ( Н'Симба Виталь ( 58' ) • 68'Бускетс Ориоль 59' ( Байо Мохамед ( 59') • Абдул-Самед Салис • Аллевина Джим 70' ( Доссу Жодель ( 70') • Хауи Саиф-Эдин 75' ( Бертомье Жезон ( 75') • Рашани Эльбасан • Амель Пьер-Ив 59' ( Иглесиас Хонатан ( 59')
Запасные: Джоко Упарин • Телль Жордан • Ожье Флоран • Сейду Алиду
22 сентября. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик 27'
|(2:0) Чиривелья Педро 55'
|(3:0) Брассье Лилиан 58'
|67' Ле Дуарон Жереми (3:1)
Лафон Альбан • Коршья Себастьен 78' ( Аппиа Деннис ( 78') • Кастеллетто Жан-Шарль • 31'Паллуа Николя • Траоре Шарль • Блас Людовик 78' ( Мутуссами Самуэль ( 78') • Жиротто Андрей • Чиривелья Педро 89' ( Quentin Merlin ( 89') • Саймон Мозес • Кулибали Калифа 59' ( Жеббель Виллем ( 59') • Коло-Муани Рандаль 90' ( Коко Маркус ( 90')
Запасные: Сиприен Вилан • Петрич Денис • Де Са Роли Перейра • Букари Осман
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • 52'Брассье Лилиан • 85'Дюверн Жан-Кевин • Агум Люсьен 66' ( Ле Дуарон Жереми ( 66') • Февр Ромен • Белькебла Арис 88' ( Баджи Юссуф ( 88') • Мбок Хианга • Онора Франк 78' ( Саид Рафики ( 78') • Кардона Ирвин 66' ( Мунье Стив ( 66')
Запасные: Бен Дени • Ларсонне Готье • Маньетти Уго • Фоссурье Жюльен
22 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|(1:0) Жермен Валер 11'
|18' Хван Ый-Чжо (1:1)
|29' Онана Жан (1:2)
|(2:2) Жермен Валер 50'
|(3:2) Молле Флоран 71'
|85' Калу Сэмьюэл (3:3)
Омлин Йонас • Суке Арно 69' ( Самбья Саломон ( 69') • Ристич Михайло • Maxime Esteve • Коцца Николя • Леруа Лео 69' ( Шотар Жорис ( 69') • Ферри Жордан 82' ( Джоаккини Николас ( 82') • Молле Флоран • Саванье Тежи • Мавидиди Стефи 90' ( Макуана Бени ( 90') • Жермен Валер 82' ( Вахи Элю ( 82')
Запасные: Суарес Матиас II • Sacha Delaye • Берто Димитри
Костиль Бенуа • Пембеле Тимоте 77' ( Мара Секу ( 77' ) • 90'Кватенг Энок • Мешер Андре • Грегерсен Стиан • 90'Мангаш Рикарду • Онана Жан 46' ( Франсержио Родригес ( 46') • Отавио II • Адли Ясин 70' ( Уден Реми ( 70') • Хван Ый-Чжо 90' ( Зеркан Мехди ( 90') • Дилросун Джавайро 46' ( Калу Сэмьюэл ( 46')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Медиуб Абдель • Бриан Джимми • Менса Гидеон
22 сентября. Стадион "Стад де ля Моссон".