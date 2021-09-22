«Монако», «Ренн», «Лилль» и «Нант» добились побед

В седьмом туре Лиги 1 «Монако» играл против аутсайдеров из «Сент-Этьена», но даже в такой ситуации мог начудить. Гости провели час в меньшинстве после удаления голкипера, но даже вдесятером отыгрались. Тем не менее, после перерыва монегаски вырвали победу - 3:1. Виссам Бен-Йеддер стал автором дубля. Россиянин Александр Головин провел на поле второй тайм.

Лучший результат дня у «Ренна», который забил шесть мячей «Клермону» (6:0). «Лилль» и «Нант» добыли победы, а «Монпелье» с «Бордо» забили по три мяча - 3:3.