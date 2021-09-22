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Лига 1

«Монако», «Ренн», «Лилль» и «Нант» добились побед

22 Сентября 2021 • 21:59 Комментировать
Монако
3:1
Сент-Этьен
окончен

В седьмом туре Лиги 1 «Монако» играл против аутсайдеров из «Сент-Этьена», но даже в такой ситуации мог начудить. Гости провели час в меньшинстве после удаления голкипера, но даже вдесятером отыгрались. Тем не менее, после перерыва монегаски вырвали победу - 3:1. Виссам Бен-Йеддер стал автором дубля. Россиянин Александр Головин провел на поле второй тайм.

Лучший результат дня у «Ренна», который забил шесть мячей «Клермону» (6:0). «Лилль» и «Нант» добыли победы, а «Монпелье» с «Бордо» забили по три мяча - 3:3.

Протокол игры  
Монако 3:1 Сент-Этьен
(1:0) Фолланд Кевин 27'    
    41' Буанга Денис (1:1)
(2:1) Бен-Йеддер Виссам 62'    
(3:1) Бен-Йеддер Виссам 86'    
Нюбель Александр Сидибе Джибриль   23'   46' (Агилар Рубен (   46') Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике   88' (Павлович Страхиня (   88') Дьятта Крепен   72' (Чуамени Орельен (   72') Фофана Юссуф Матазо Элио   46' (Головин Александр (   46') Диоп Софьян Боаду Мирон   61' (Бен-Йеддер Виссам (   61') Фолланд Кевин   89' (Лукас Жан (   89')
Запасные: Фабрегас Сеск Желсон Мартиньш Маецки Радослав
Грин Этьен   33' Трауко Мигель Мукуди Ароль Наде Микаэль   36' (Юссуф Зейду (   36') Колодзейчак Тимоти   60' Камара Махди Неу Иван Буанга Денис   79' (Аушиш Адиль (   79') Норден Арно   36' (Баич Стефан (   36') Хазри Вахби   78' (Будебуз Риад (   78') Крассо Жан-Филипп   70' (Амума Ромен (   70')
Запасные: Сильва Габриэль Гурна-Дуат Люка Соу Саиду Ignacio Ramirez
22 сентября. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Ренн 6:0 Клермон
(1:0) Мартин Йонас 32'    
(2:0) Терье Мартен 36'    
(3:0) Сулемана Камалдин 55'    
(4:0) Сулемана Камалдин 57'    
(5:0) Лаборд Гаэтан 64'    
(6:0) Тэт Флавьен 77'    
Гомис Альфред Ассиньон Лоренс Омари Вармед Агер Наиф Мелинг Биргер   82' (Трюффер Адриен (   82') Буриго Бенжамен Мартин Йонас   66' (Сантамария Батист (   66') Тэт Флавьен Лаборд Гаэтан   78' (Matthis Abline (   78') Терье Мартен   67' (Гирасси Серу (   67') Сулемана Камалдин   66'
Запасные: Траоре Амари Угочукву Лесли Сален Ромен Баде Луак
Десма Артур Зедатка Аким Унтонджи Седрик Биллонг Жан-Клод Менди Ариал   58' (Н'Симба Виталь (   58'   68') Бускетс Ориоль   59' (Байо Мохамед (   59') Абдул-Самед Салис Аллевина Джим   70' (Доссу Жодель (   70') Хауи Саиф-Эдин   75' (Бертомье Жезон (   75') Рашани Эльбасан Амель Пьер-Ив   59' (Иглесиас Хонатан (   59')
Запасные: Джоко Упарин Телль Жордан Ожье Флоран Сейду Алиду
22 сентября. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры  
Нант 3:1 Брест
(1:0) Блас Людовик 27'    
(2:0) Чиривелья Педро 55'    
(3:0) Брассье Лилиан 58'    
    67' Ле Дуарон Жереми (3:1)
Лафон Альбан Коршья Себастьен   78' (Аппиа Деннис (   78') Кастеллетто Жан-Шарль   31' Паллуа Николя Траоре Шарль Блас Людовик   78' (Мутуссами Самуэль (   78') Жиротто Андрей Чиривелья Педро   89' (Quentin Merlin (   89') Саймон Мозес Кулибали Калифа   59' (Жеббель Виллем (   59') Коло-Муани Рандаль   90' (Коко Маркус (   90')
Запасные: Сиприен Вилан Петрич Денис Де Са Роли Перейра Букари Осман
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль Шардонне Брендан   52' Брассье Лилиан   85' Дюверн Жан-Кевин Агум Люсьен   66' (Ле Дуарон Жереми (   66') Февр Ромен Белькебла Арис   88' (Баджи Юссуф (   88') Мбок Хианга Онора Франк   78' (Саид Рафики (   78') Кардона Ирвин   66' (Мунье Стив (   66')
Запасные: Бен Дени Ларсонне Готье Маньетти Уго Фоссурье Жюльен
22 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры  
Монпелье 3:3 Бордо
(1:0) Жермен Валер 11'    
    18' Хван Ый-Чжо (1:1)
    29' Онана Жан (1:2)
(2:2) Жермен Валер 50'    
(3:2) Молле Флоран 71'    
    85' Калу Сэмьюэл (3:3)
Омлин Йонас Суке Арно   69' (Самбья Саломон (   69') Ристич Михайло Maxime Esteve Коцца Николя Леруа Лео   69' (Шотар Жорис (   69') Ферри Жордан   82' (Джоаккини Николас (   82') Молле Флоран Саванье Тежи Мавидиди Стефи   90' (Макуана Бени (   90') Жермен Валер   82' (Вахи Элю (   82')
Запасные: Суарес Матиас II Sacha Delaye Берто Димитри
Костиль Бенуа Пембеле Тимоте   77' (Мара Секу (   77'   90') Кватенг Энок Мешер Андре Грегерсен Стиан   90' Мангаш Рикарду Онана Жан   46' (Франсержио Родригес (   46') Отавио II Адли Ясин   70' (Уден Реми (   70') Хван Ый-Чжо   90' (Зеркан Мехди (   90') Дилросун Джавайро   46' (Калу Сэмьюэл (   46')
Запасные: Пуссен Гаэтан Медиуб Абдель Бриан Джимми Менса Гидеон
22 сентября. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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окончен Монако 3:1 Сент-Этьен
окончен Ренн 6:0 Клермон
окончен Лилль 2:1 Реймс
окончен Нант 3:1 Брест
окончен Монпелье 3:3 Бордо
окончен Лорьян 1:0 Ницца
окончен Метц 1:2 ПСЖ
окончен Ланс 0:1 Страсбург
окончен Лион 3:1 Труа
окончен Анже 0:0 Марсель
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