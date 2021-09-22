Головин - в заявке «Монако» на игру с «Сент-Этьеном»

В рамках седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» на домашнем стадионе примет «Сент-Этьен». Тренерский штаб монегасков определился с заявкой команды на поединок. Как сообщает клубная пресс-служба, российский хавбек Александр Головин включен в список футболистов, которые могут появиться на поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник поучаствовал в четырех встречах, записав на свой счет один забитый мяч. В пассиве россиянина одна красная карточка.

Матч между монегасками и «Сент-Этьеном» запланирован на среду, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.