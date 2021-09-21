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Головин: «Надеюсь встать в один ряд с великими игроками»

21 Сентября 2021 • 20:04 Комментировать
Монако
...
Сент-Этьен
1.52 4.25 6.40
Через 23 ч. 10 мин.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пообщался с пресс-службой клуба, ответив на ряд вопросов. В частности, россиянин рассказал о своем текущем состоянии, а также о планах на будущее.

Головин отметил, что в России на него возлагают огромные надежды. В связи с этим, он не хочет разочаровать своих болельщиков. «Я надеюсь стать значимым футболистом для России с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками», - поделился полузащитник.

В добавок к этому, Головин признался, кем вдохновлялся в детстве. Оказывается, кумиром одного из нынешних лидеров сборной был Андрей Аршавин, который привлек внимание представителя «Монако» своим агрессивным стилем игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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