Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 395 Комментарии
Лига 1

Ковач похвалил Нюбеля

16 Сентября 2021 • 12:29 Комментировать
Ницца
...
Монако
2.85 3.40 2.45
19.09 14:00

Главный тренер «Монако» Нико Ковач похвалил голкипера команды Александра Нюбеля.

«Я доволен им. Он умный парень. Нюбель несомненно сможет проявить свои лучшие качества, поскольку он является хорошим голкипером.

У него несколько пропущенных мячей в ситуациях, когда он ничего не мог сделать. Из семи голов, которые соперники забили нам, 4 или 5 – это выходы один на один. В подобных ситуациях трудно как-то выделиться.

Нюбелю необходима поддержка со стороны коллектива. Я говорю не только о защитниках, а о всей команде», - цитирует Нико Ковача L’Equipe.

Арендованный у «Баварии» голкипер в стартовых восьми поединках за «Монако» лишь в одном из них сохранил ворота сухими.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач Александр Нюбель ф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
12:29 · Франция. Лига 1
Ковач похвалил Нюбеля
15 Сентября
22:20 · Франция. Лига 1
Леонардо: «В «ПСЖ» собрались три из пяти лучших игроков мира» 1
21:37 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «ПСЖ» жульничает, «Реал» никогда не будет похож на них 2
19:45 · Франция. Лига 1
Буффон сравнил Наваса и Доннарумму
19:38 · Испания. Ла Лига
Куртуа – о Мбаппе в «Реале»: «Вопрос не по адресу»
17:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определил форварда «Ниццы» своей следующей трансферной целью
14:28 · Франция. Лига 1
Ди Мария хочет вернуться в Аргентину
08:45 · Испания. Ла Лига
​Директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «Нам не понравилось поведение «Реала» 1
14 Сентября
17:40 · Франция. Лига 1
Верратти выбыл на 10 дней
15:13 · Франция. Лига 1
Почеттино – о Рамосе: «Он выиграл всё, как и Лео»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум: «Я не чувствовал, что в «Ливерпуле» хотят меня сохранить»
00:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Роналду более совершенный футболист, чем Месси» 7
13 Сентября
18:26 · Франция. Лига 1
​Названа дата переигровки скандального матча «Ницца» - «Марсель»
17:55 · Франция. Лига 1
​Почеттино: «Не думал, что подписать Месси возможно»
17:29 · Франция. Лига 1
​Неймару доплачивают за отсутствие критики клуба 1 слухи
Все новости
Рекомендуем