Ковач похвалил Нюбеля

Главный тренер «Монако» Нико Ковач похвалил голкипера команды Александра Нюбеля.

«Я доволен им. Он умный парень. Нюбель несомненно сможет проявить свои лучшие качества, поскольку он является хорошим голкипером.

У него несколько пропущенных мячей в ситуациях, когда он ничего не мог сделать. Из семи голов, которые соперники забили нам, 4 или 5 – это выходы один на один. В подобных ситуациях трудно как-то выделиться.

Нюбелю необходима поддержка со стороны коллектива. Я говорю не только о защитниках, а о всей команде», - цитирует Нико Ковача L’Equipe.

Арендованный у «Баварии» голкипер в стартовых восьми поединках за «Монако» лишь в одном из них сохранил ворота сухими.