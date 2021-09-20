​Головина признали лучшим игроком «Монако» в воскресном матче

Пресс-служба «Монако» сообщила о том, что Александр Головин был признан лучшим футболистом команды по итогам воскресного матча чемпионата Франции против «Ниццы». Для Головина это была сотая игра за монегасков.

Напомним, Головин открыл счёт в игре с «Ниццей». Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 2:2.

Александр Головин в 100 поединках за «Монако» записал на свой счёт 15 голов и 19 результативных передач на партнёров. Во французский клуб российский полузащитник перебрался летом 2018 года из московского ЦСКА.

После шести игр текущего чемпионата Франции «Монако» имеет в своём активе пять зачётных баллов.