«Ницца» и «Монако» всё же свели матч к ничьей, у Головина первый гол в Лиге 1

«Ницца» могла выйти на второе место в Лиге 1, проведя на один матч меньше, чем большинство конкурентов. Для этого не пропускающей в этом сезоне команде нужно было одолеть «Монако» в битве шестого тура. В конце первого тайма Александр Головин положил конец «сухой» серии соперника, замкнув прострел Желсона Фернандеша. После перерыва все изменилось, и после голов Анди Делора и Хишема Бадауи уже «Ницца» повела. В оставшееся время Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти, а Амин Гуйри - нет. В итоге боевая ничья 2:2. Александр Головин провел на поле 71 минуту.
«Ницца» четвертая с 10 очками в активе, ее соперник с 5 очками 13-й.
Протокол игры
|39' Головин Александр (0:1)
|(1:1) Делор Анди 52'
|(2:1) Будауи Хишем 74'
|77' Бен-Йеддер Виссам (2:2)
Бенитес Вальтер • Лотомба Жордан 57' ( Аталь Юсеф ( 57' ) • 58'Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • 87'Бар Мельвен • Стенгс Келвин 89' ( Данилюк Флавиус ( 89') • Росарио Пабло 89' ( Тюрам Кефрен ( 89') • Лемина Марио • Будауи Хишем • Дольберг Каспер 15' ( Делор Анди ( 15') • Гуйри Амин
Запасные: Булка Марцин • Шнайдерлин Морган • Клюйверт Джастин • Камара Ассан • Гессан Эванн
Нюбель Александр • Дисаси Аксель 73' ( Дьятта Крепен ( 73') • Марипан Гильермо 81' ( Боаду Мирон ( 81') • Бадьяшиль Бенуа • 81'Сидибе Джибриль • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Кайо Энрике • Желсон Мартиньш 61' ( Фолланд Кевин ( 61') • Бен-Йеддер Виссам 81' ( Павлович Страхиня ( 81') • Головин Александр 72' ( Диоп Софьян ( 72' ) 88'
Запасные: Маецки Радослав • Агилар Рубен • Лукас Жан • Матазо Элио
19 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).