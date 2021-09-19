«Ницца» и «Монако» всё же свели матч к ничьей, у Головина первый гол в Лиге 1

«Ницца» могла выйти на второе место в Лиге 1, проведя на один матч меньше, чем большинство конкурентов. Для этого не пропускающей в этом сезоне команде нужно было одолеть «Монако» в битве шестого тура. В конце первого тайма Александр Головин положил конец «сухой» серии соперника, замкнув прострел Желсона Фернандеша. После перерыва все изменилось, и после голов Анди Делора и Хишема Бадауи уже «Ницца» повела. В оставшееся время Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти, а Амин Гуйри - нет. В итоге боевая ничья 2:2. Александр Головин провел на поле 71 минуту.

«Ницца» четвертая с 10 очками в активе, ее соперник с 5 очками 13-й.