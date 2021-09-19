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Лига 1

«Ницца» и «Монако» всё же свели матч к ничьей, у Головина первый гол в Лиге 1

19 Сентября 2021 • 15:59 Комментировать
Ницца
2:2
Монако
окончен

«Ницца» могла выйти на второе место в Лиге 1, проведя на один матч меньше, чем большинство конкурентов. Для этого не пропускающей  в этом сезоне команде нужно было одолеть «Монако» в битве шестого тура. В конце первого тайма Александр Головин положил конец «сухой» серии соперника, замкнув прострел Желсона Фернандеша. После перерыва все изменилось, и после голов Анди Делора и Хишема Бадауи уже «Ницца» повела. В оставшееся время Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти, а Амин Гуйри - нет. В итоге боевая ничья 2:2. Александр Головин провел на поле 71 минуту.

«Ницца» четвертая с 10 очками в активе, ее соперник с 5 очками 13-й.

Протокол игры  
Ницца 2:2 Монако
    39' Головин Александр (0:1)
(1:1) Делор Анди 52'    
(2:1) Будауи Хишем 74'    
    77' Бен-Йеддер Виссам (2:2)
Бенитес Вальтер Лотомба Жордан   57' (Аталь Юсеф (   57'   58') Тодибо Жан-Клер Данте Бонфим   87' Бар Мельвен Стенгс Келвин   89' (Данилюк Флавиус (   89') Росарио Пабло   89' (Тюрам Кефрен (   89') Лемина Марио Будауи Хишем Дольберг Каспер   15' (Делор Анди (   15') Гуйри Амин
Запасные: Булка Марцин Шнайдерлин Морган Клюйверт Джастин Камара Ассан Гессан Эванн
Нюбель Александр Дисаси Аксель   73' (Дьятта Крепен (   73') Марипан Гильермо   81' (Боаду Мирон (   81') Бадьяшиль Бенуа   81' Сидибе Джибриль Фофана Юссуф Чуамени Орельен Кайо Энрике Желсон Мартиньш   61' (Фолланд Кевин (   61') Бен-Йеддер Виссам   81' (Павлович Страхиня (   81') Головин Александр   72' (Диоп Софьян (   72'   88')
Запасные: Маецки Радослав Агилар Рубен Лукас Жан Матазо Элио
19 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Монако Ницца Александр Головин
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окончен Ницца 2:2 Монако
окончен Анже 1:4 Нант
окончен Реймс 0:0 Лорьян
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