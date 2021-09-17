Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Лига 1

Наставник «Монако»: «Головин – очень важный игрок для нас»

17 Сентября 2021 • 08:09 Комментировать
Монако
1:0
Штурм
окончен

Вчера «Монако» сумел минимально одолеть австрийский штурм в матче группового этапа Лиги Европы. Одну из ключевых ролей в победе сыграл россиянин Александр Головин, отдавший результативную передачу в эпизоде с единственным голом французской команды.

Выступление полузащитника высоко оценил и главный тренер «Монако» Нико Ковач. «Александр – очень важный игрок для нас. Он показывает свои лучшие качества, когда получает свой шанс на футбольном поле», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Помимо Головина, Ковач также отметил важность защитника Джибриля Сидибе, который пропускал поединок из-за травмы. Напомним, что «Монако» неудачно начал сезон – команда занимает лишь 16 строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  22:00 Страсбург ... Метц 1.7 3.85 5.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
08:09 · Франция. Лига 1
Наставник «Монако»: «Головин – очень важный игрок для нас»
16 Сентября
23:28 · Франция. Лига 1
​Известны подробности травмы Мбаппе
17:26 · Испания. Ла Лига
Конте: «Хакими мечтает играть за «Реал»
16:45 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хотел, чтобы «Реал» включил Винисиуса в сделку по Мбаппе слухи
16:18 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека сравнил чемпионаты России и Франции
15:40 · Франция. Лига 1
Во французской Лиге 1 планируют ввести потолок зарплат
14:54 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Необходимо время, чтобы Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались»
12:29 · Франция. Лига 1
Ковач похвалил Нюбеля
15 Сентября
22:20 · Франция. Лига 1
Леонардо: «В «ПСЖ» собрались три из пяти лучших игроков мира» 1
21:37 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «ПСЖ» жульничает, «Реал» никогда не будет похож на них 2
19:45 · Франция. Лига 1
Буффон сравнил Наваса и Доннарумму
19:38 · Испания. Ла Лига
Куртуа – о Мбаппе в «Реале»: «Вопрос не по адресу»
17:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определил форварда «Ниццы» своей следующей трансферной целью
14:28 · Франция. Лига 1
Ди Мария хочет вернуться в Аргентину
08:45 · Испания. Ла Лига
​Директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «Нам не понравилось поведение «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем