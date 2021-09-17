Наставник «Монако»: «Головин – очень важный игрок для нас»

Вчера «Монако» сумел минимально одолеть австрийский штурм в матче группового этапа Лиги Европы. Одну из ключевых ролей в победе сыграл россиянин Александр Головин, отдавший результативную передачу в эпизоде с единственным голом французской команды.

Выступление полузащитника высоко оценил и главный тренер «Монако» Нико Ковач. «Александр – очень важный игрок для нас. Он показывает свои лучшие качества, когда получает свой шанс на футбольном поле», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Помимо Головина, Ковач также отметил важность защитника Джибриля Сидибе, который пропускал поединок из-за травмы. Напомним, что «Монако» неудачно начал сезон – команда занимает лишь 16 строчку в турнирной таблице Лиги 1.