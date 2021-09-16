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Лига Европы

Головин помог «Монако» обыграть «Штурм», «Лестер» упустил победу над «Наполи»

16 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать
Лестер
2:2
Наполи
окончен

В первом туре группового раунда Лиги Европы «Монако» играл против «Штурма». Представитель чемпионата Франции снова со скрипом решал задачу и смог все же одолеть австрийский «Штурм» со счетом 1:0. С передачи Александра Головина отличился Крепен Дьятта. Сам россиянин провел на поле весь второй тайма.

Еще один интересный матч - «Лестер» против «Наполи». Голы Айосе Переса и Харви Барнса позволили «лисам» получить комфортный задел в счете. У соперника один мяч сразу отыграл Виктор Осимхен, и он же перед финальным свистком оформил дубль - 2:2.

Протокол игры  
Монако 1:0 Штурм
(1:0) Дьятта Крепен 66'    
Нюбель Александр Агилар Рубен Марипан Гильермо Павлович Страхиня Якобс Исмаил   32'   46' (Фабрегас Сеск (   46') Желсон Мартиньш   46' (Кайо Энрике (   46') Чуамени Орельен Матазо Элио   72' (Фофана Юссуф (   72') Фолланд Кевин   61' (Бен-Йеддер Виссам (   61') Исидор Вилсон   46' (Головин Александр (   46') Дьятта Крепен
Запасные: Дисаси Аксель Манноне Вито Маецки Радослав Лукас Жан Матсима Крислен Бадьяшиль Бенуа Диоп Софьян
Зибенхандль Йорг Газибегович Юсуф   71' (Ньянгбо Догбол (   71') David Affengruber2 Вютрих Грегори   64'   78' (Гайрхофер Никлас (   78') Данте Амаду Хирлендер Штефан Горенц-Станкович Йон Китеишвили Отар   71' (Йегер Лукас (   71') Любич Иван Йебоа Келвин   71' (Alexander Prass (   71') Янтшер Якоб   61' (Саркария Манприт (   61')
Запасные: Компош Пауль Шютценауэр Тобиас Боркович Александар Christoph Lang Марич Лука Шендль Сандро Куэн Андреас
16 сентября. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Лестер 2:2 Наполи
(1:0) Перес Айосе 9'    
(2:0) Барнс Харви 64'    
    69' Осимхен Виктор (2:1)
    87' Осимхен Виктор (2:2)
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Вестергор Янник   53' Эванс Джонни   46' (Сёюнджю Чаглар (   46'   76') Бертранд Райан Ндиди Уилфред   21' Перес Айосе   46' (Тилеманс Юри (   46') Сумаре Бубакари   32'   78' (Мэддисон Джеймс (   78') Дака Пэтсон   70' (Лукмен Адемола (   70') Ихеаначо Келечи   88' (Варди Джейми (   88') Барнс Харви
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Олбрайтон Марк Амарти Даниэль Рикарду Перейра II Чодури Хамза Томас Люк Уорд Дэнни II
Оспина Давид Малку Кевин   84' (Жуан Жезус (   84') Ррахмани Амир Кулибали Калиду Ди Лоренцо Джованни   34' Замбо-Ангисса Андре-Франк   84' (Петанья Андреа (   84') Фабиан Руис Зелиньски Пётр   64' (Политано Маттео (   64') Лосано Ирвинг   64' (Элмас Эльиф (   64') Осимхен Виктор Инсинье Лоренцо   74' (Уна Адам (   74')
Запасные: Идасяк Губерт Манолас Костас Дзаноли Алессандро
16 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лестер Штурм Наполи Александр Головин
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окончен Глазго Рейнджерс 0:2 Лион
окончен Монако 1:0 Штурм
окончен Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче
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