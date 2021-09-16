Головин помог «Монако» обыграть «Штурм», «Лестер» упустил победу над «Наполи»

В первом туре группового раунда Лиги Европы «Монако» играл против «Штурма». Представитель чемпионата Франции снова со скрипом решал задачу и смог все же одолеть австрийский «Штурм» со счетом 1:0. С передачи Александра Головина отличился Крепен Дьятта. Сам россиянин провел на поле весь второй тайма.

Еще один интересный матч - «Лестер» против «Наполи». Голы Айосе Переса и Харви Барнса позволили «лисам» получить комфортный задел в счете. У соперника один мяч сразу отыграл Виктор Осимхен, и он же перед финальным свистком оформил дубль - 2:2.