Головин помог «Монако» обыграть «Штурм», «Лестер» упустил победу над «Наполи»

В первом туре группового раунда Лиги Европы «Монако» играл против «Штурма». Представитель чемпионата Франции снова со скрипом решал задачу и смог все же одолеть австрийский «Штурм» со счетом 1:0. С передачи Александра Головина отличился Крепен Дьятта. Сам россиянин провел на поле весь второй тайма.
Еще один интересный матч - «Лестер» против «Наполи». Голы Айосе Переса и Харви Барнса позволили «лисам» получить комфортный задел в счете. У соперника один мяч сразу отыграл Виктор Осимхен, и он же перед финальным свистком оформил дубль - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Дьятта Крепен 66'
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Марипан Гильермо • Павлович Страхиня • Якобс Исмаил 32' 46' ( Фабрегас Сеск ( 46') • Желсон Мартиньш 46' ( Кайо Энрике ( 46') • Чуамени Орельен • Матазо Элио 72' ( Фофана Юссуф ( 72') • Фолланд Кевин 61' ( Бен-Йеддер Виссам ( 61') • Исидор Вилсон 46' ( Головин Александр ( 46') • Дьятта Крепен
Запасные: Дисаси Аксель • Манноне Вито • Маецки Радослав • Лукас Жан • Матсима Крислен • Бадьяшиль Бенуа • Диоп Софьян
Зибенхандль Йорг • Газибегович Юсуф 71' ( Ньянгбо Догбол ( 71') • David Affengruber2 • Вютрих Грегори 64' 78' ( Гайрхофер Никлас ( 78') • Данте Амаду • Хирлендер Штефан • Горенц-Станкович Йон • Китеишвили Отар 71' ( Йегер Лукас ( 71') • Любич Иван • Йебоа Келвин 71' ( Alexander Prass ( 71') • Янтшер Якоб 61' ( Саркария Манприт ( 61')
Запасные: Компош Пауль • Шютценауэр Тобиас • Боркович Александар • Christoph Lang • Марич Лука • Шендль Сандро • Куэн Андреас
16 сентября. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Перес Айосе 9'
|(2:0) Барнс Харви 64'
|69' Осимхен Виктор (2:1)
|87' Осимхен Виктор (2:2)
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Вестергор Янник • 53'Эванс Джонни 46' ( Сёюнджю Чаглар ( 46' ) • 76'Бертранд Райан • Ндиди Уилфред • 21'Перес Айосе 46' ( Тилеманс Юри ( 46') • Сумаре Бубакари 32' 78' ( Мэддисон Джеймс ( 78') • Дака Пэтсон 70' ( Лукмен Адемола ( 70') • Ихеаначо Келечи 88' ( Варди Джейми ( 88') • Барнс Харви
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Олбрайтон Марк • Амарти Даниэль • Рикарду Перейра II • Чодури Хамза • Томас Люк • Уорд Дэнни II
Оспина Давид • Малку Кевин 84' ( Жуан Жезус ( 84') • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Ди Лоренцо Джованни • 34'Замбо-Ангисса Андре-Франк 84' ( Петанья Андреа ( 84') • Фабиан Руис • Зелиньски Пётр 64' ( Политано Маттео ( 64') • Лосано Ирвинг 64' ( Элмас Эльиф ( 64') • Осимхен Виктор • Инсинье Лоренцо 74' ( Уна Адам ( 74')
Запасные: Идасяк Губерт • Манолас Костас • Дзаноли Алессандро
16 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).