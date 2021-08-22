Бош: «Мы очень плохо оборонялись»

Главный тренер «Лиона» взял слово после неудачно проведённого домашнего матча против «Клермона» в третьем туре французского первенства (3:3).

«Я сильно разочарован финальным итогом. Мы очень плохо оборонялись. Следовало забить четвёртый гол», - приводит слова Боша Transfermarketweb.

«Видел то же, что и вы. Такие ошибки не всегда встречаются на уровне команд до 12 лет. Здесь речь идёт о недостатке уверенности», - сказал наставник «ткачей».

Примечательно, что у «Лиона» ещё ни одной победы в трёх стартовых турах чемпионата с новым коучем у руля.