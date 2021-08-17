«Лион» планирует разорвать контракт с защитником из-за плохой игровой формы

В марте бразильский защитник «Лиона» Марсело продлил действующий контракт с французским клубом, но уже сейчас руководство команды планирует избавиться от него. Причина этому – плохая игровая форма 34-летнего футболиста.

Как передаёт издание FootMercato, тренерский штаб разочаровался в кандидатуре игрока после разгромного поражения от «Анже» в рамках внутреннего чемпионата. Таким образом, «Лион» больше не рассчитывает на Марсело и предложит тому разорвать соглашение по обоюдному согласию.

Поговаривают, о подобном раскладе событий уже даже проинформированы другие представители команды. За «Лион» бразилец выступает с 2017 года, успев провести за это время 167 матчей в футболке клуба.