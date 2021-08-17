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Франция. Лига 1

«Лион» планирует разорвать контракт с защитником из-за плохой игровой формы

17 Августа 2021 • 14:43 Комментировать
Лион
...
Клермон
22.08 14:00
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В марте бразильский защитник «Лиона» Марсело продлил действующий контракт с французским клубом, но уже сейчас руководство команды планирует избавиться от него. Причина этому – плохая игровая форма 34-летнего футболиста.

Как передаёт издание FootMercato, тренерский штаб разочаровался в кандидатуре игрока после разгромного поражения от «Анже» в рамках внутреннего чемпионата. Таким образом, «Лион» больше не рассчитывает на Марсело и предложит тому разорвать соглашение по обоюдному согласию.

Поговаривают, о подобном раскладе событий уже даже проинформированы другие представители команды. За «Лион» бразилец выступает с 2017 года, успев провести за это время 167 матчей в футболке клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лига 1 Марсело Антонио
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