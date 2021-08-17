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Франция. Лига 1

​«Лион» сослал игрока в дубль за «неадекватное поведение»

17 Августа 2021 • 16:18 Комментировать
Лион
...
Клермон
22.08 14:00
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Информация о возможном разрыве «Лионом» контракта с защитником Марсело появилась не просто так. Клуб действительно недоволен футболистом и заявил об этом официально. В сообщении на сайте «Лиона» указано, что Марсело был отстранён от работы с основной командой и будет тренироваться с резервистами.

«Неадекватное поведение Марсело в раздевалке после матча с «Анже» оправдывает это решение, принятое всем спортивным руководством «Лиона», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в воскресенье «Лион» крупно проиграл в гостях у «Анже» - 0:3. После двух стартовых туров Лиги 1 «ткачи» имеют только один балл в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсело Антонио
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