​«Лион» сослал игрока в дубль за «неадекватное поведение»

Информация о возможном разрыве «Лионом» контракта с защитником Марсело появилась не просто так. Клуб действительно недоволен футболистом и заявил об этом официально. В сообщении на сайте «Лиона» указано, что Марсело был отстранён от работы с основной командой и будет тренироваться с резервистами.

«Неадекватное поведение Марсело в раздевалке после матча с «Анже» оправдывает это решение, принятое всем спортивным руководством «Лиона», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в воскресенье «Лион» крупно проиграл в гостях у «Анже» - 0:3. После двух стартовых туров Лиги 1 «ткачи» имеют только один балл в своём активе.