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Головин впервые с августа попал в заявку «Монако»

05 Января 2021, 22:48,

Global Look Press

Полузащитник Александр Головин оказался в числе футболистов «Монако», которые могут выйти на поле в матче чемпионата Франции с «Лорьяном», который состоится в среду. Это первое попадание россиянина в заявку после получения серьезной травмы подколенного сухожилия в августе 2020 года. Всего же в активе 24-летнего Головина два матча за монегасков в текущем сезоне (103 минуты игрового времени и одна голевая передача).

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма компенсации составила 30 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин
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