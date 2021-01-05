Головин впервые с августа попал в заявку «Монако»

Полузащитник Александр Головин оказался в числе футболистов «Монако», которые могут выйти на поле в матче чемпионата Франции с «Лорьяном», который состоится в среду. Это первое попадание россиянина в заявку после получения серьезной травмы подколенного сухожилия в августе 2020 года. Всего же в активе 24-летнего Головина два матча за монегасков в текущем сезоне (103 минуты игрового времени и одна голевая передача).

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма компенсации составила 30 млн евро.