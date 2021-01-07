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Ковач: «Доволен возвращением Головина, он поднимет уровень «Монако»

07 Января 2021, 08:29,

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Наставник «Монако» Нико Ковач высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в поединке 18-го тура французской Лиги 1 против «Лорьяна». Встреча завершилась победой монегасков со счетом 5:2. Один из мячей в активе россиянина.

«Я очень рад, что Александр вернулся на поле. Для «Монако» это сравнимо с трансфером нового футболиста, ведь до этого он провел лишь пару матчей в сезоне. Головин вышел на поле и сразу же отметился голом. Мы довольны его возвращением, он поднимет уровень команды», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

После 18 туров подопечные Ковача набрали 30 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Головин, Нико Ковач
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