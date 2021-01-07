Головин: «2021 - отличное начало»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на свое возвращение после травмы. В матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2) полузащитник появился на замену в середине второго тайма и спустя несколько минут отметился голом.

«2021 - отличное начало», - гласит сообщение 24-летнего футболиста.

Стоит отметить, что Александр появился на поле впервые с августа прошлого года. Летом Головин получил надрыв задней поверхности бедра и долго восстанавливался после повреждения.

По итогам 18 туров Лиги 1 монегаски набрали 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет девять баллов.