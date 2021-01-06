Феерическое возвращение Головина помогло «Монако» забить пять мячей аутсайдеру

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06 Января 2021, 22:53,
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В среду во Франции проходят матчи шестого тура Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин феерично вернулся на поле, восстановившись после летней травмы. Хавбек вышел на поле на 63-й минуте и сразу забил гол в ворота «Лорьяна», а позже стал автором двух предголевых передач. Его команда играла в большинстве на протяжении тайма и победила со счетом 5:2.
В других матчах «Страсбург» разгромил «Ним» (5:0), а «Брест» одолел «Ниццу» (2:0). Еще два противостояния прошли без голов.
Протокол игры
|9' Дисаси Аксель (0:1)
|(1:1) Моффи Теремас 31'
|64' Головин Александр (1:2)
|(2:2) Гравильон Эндрю 67'
|68' Фолланд Кевин (2:3)
|78' Диоп Софьян (2:4)
|89' Марипан Гильермо (2:5)
Нарди Поль • Делаплас Жонатан • 48'Гравильон Эндрю • Морель Жереми • Ле Гофф Венсан • Абергель Лоран 83' ( Эрго Жером ( 83') • Монкондю Томас • Буасгар Кентен 61' ( Чалоба Трево ( 61') • Лорьенте Арман 34' 83' ( Ле Фе Энцо ( 83') • Моффи Теремас 73' ( Грбич Адриан ( 73') • Висса Йоан 84' ( Марво Сильвен ( 84')
Запасные: Дрейер Маттье • Амель Пьер-Ив • Лапорт Жульен • Диарра Стефан
Манноне Вито • Агилар Рубен 83' ( Кайо Энрике ( 83') • Дисаси Аксель 46' ( Марипан Гильермо ( 46') • Бадиашиле Бенуа • Сидибе Джибриль • 3'Геббельс Виллем 46' ( Диоп Софьян ( 46' ) • 66'Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Желсон Мартиньш 6' 63' ( Головин Александр ( 63') • Бен-Йеддер Виссам 73' ( Йоветич Стеван ( 73') • Фолланд Кевин
Запасные: Балло-Туре Фоде • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Мийо Энцо
06 января. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|(1:0) Ажорк Людовик 36'
|(2:0) Диалло Хабиб 38'
|(3:0) Лала Кенни 45'
|(4:0) Ажорк Людовик 51'
|(5:0) Уорис Маджид 90'
Кавасима Эйдзи • Лала Кенни • Симакан Мохамед 65' ( Льенар Димитри ( 65') • Джику Александр • Каси Антони • Сиссоко Ибраима • Аолу Жан-Эде 8' 83' ( Сиби Маам ( 83') • Беллегард Жан-Рикнер 81' ( Зохи Кевин ( 81') • Томассон Адриен 85' ( Прчич Саньин ( 85') • Ажорк Людовик 73' ( Уорис Маджид ( 73') • Диалло Хабиб
Запасные: Кароль Лионель • Митрович Стефан • Шахири Мехди
Рейне Батист • Алакуш Софьян 85' ( Пакье Гаэтан ( 85') • Бриансон Антони • До Лука • 57'Мелинг Биргер • Ахлинви Маттео • Кубас Андрес 70' ( Бенрау Яссин ( 70') • Ферхат Зинедин • Дулевич Харис 46' ( Ру Нолан ( 46') • Рипар Рено 64' ( Фомба Ламин ( 64' ) • 90'Коне Мусса II 46' ( Элиассон Никлас ( 46')
Запасные: Ариби Карим • Гессум Кельян • Бюрнер Патрик • Назих Амджад
06 января. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|(1:0) Мунье Стив 23'
|(2:0) Онора Франк 28'
Ларсонне Готье • Пьер-Габриэль Ронаэль 80' ( Батоккьо Кристиан ( 80') • Шардонне Брендан • Эрей Кристоф • Перро Ромен • Февр Ромен 89' ( Маньетти Уго ( 89') • Белькебла Арис • Ласне Пол • 71'Онора Франк 53' 87' ( Филиппото Ромен ( 87') • Мунье Стив 80' ( Дюверн Жан-Кевин ( 80') • Кардона Ирвин 80' ( Шарбонье Гаэтан ( 80')
Запасные: Сибуа Себастьен • Брассье Лилиан • Мбок Хианга • Бааль Людовик
Бенитес Вальтер • Данилюк Флавиус • Салиба Вильям • 11'Нсоки Стенли • Аталь Юсеф 57' ( Камара Ассан ( 57') • Рен-Аделед Жефф • Шнайдерлин Морган 78' ( Тюрам Кефрен ( 78') • Лотомба Жордан 78' ( Маю Хишам ( 78' ) • 90'Будауи Хишем 69' ( Ндой Дан ( 69') • Лопеш Рони 57' ( Клод-Морис Алексис ( 57') • Гуйри Амин 63'
Запасные: Пельмар Анди • Кардинал Йоан • Труйе Алексис • Колин Расин
06 января. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
Лафон Альбан • Коршья Себастьен • Жиротто Андрей • Паллуа Николя • Траоре Шарль 68' 79' ( Фабио да Сильва ( 79') • Блас Людовик 79' ( Бамба Кадер ( 79') • Туре Абдулайе • Абейд Мехди • Луза Имран • Коло-Муани Рандаль 89' ( Саймон Мозес ( 89') • Кулибали Калифа 13'
Запасные: Базила Тома • Чиривелла Педро • Кастеллетто Жан-Шарль • Петрич Денис • Эмон Рено • Аппиа Деннис
Сален Ромен • Траоре Амари • Да Сильва Дамьен 87' ( Ньямси Жерзино ( 87') • Агер Наиф • Трюффер Адриен • Гренье Клеман 25' 74' ( Камавинга Эдуардо ( 74') • Н'Зонзи Стивен • Буриго Бенжамен • 56'Докю Жереми • Эну Адриен 62' ( Ньянг М'Байе ( 62') • Терье Мартен 78'
Запасные: Рюттер Жоржиньо • Тэт Флавьен • Гомис Альфред • Далберт Эстеван • Мартин Йонас • Соппи Брэндон
06 января. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
Укидья Александр • Сентонз Фабьен • Бронн Дилан • Куяте Кики • Бойе Джон • Делен Тома • Гуйе Ламин 61' ( Тшимбембе Варрен ( 61') • Маига Хабиб • Ангбан Викторьен • Мазиз Юссеф 61' ( Эмброуз Тьерри ( 61') • Лейя-Исека Аарон 38' 61' ( Вагнер да Силва ( 61')
Запасные: Сарр Пап • Яд Папа Ндиага • Боаэн Эрнест • Кайяр Марк-Орель • Траоре Бубакар • Фофана Мамаду
Костил Бенуа • Сабали Юссуф • Байсс Пол • Кастро Пабло 25' 56' ( Косельни Лоран ( 56') • Бенито Лорис • Отавио II • Башич Тома • Удин Реми 71' ( Калу Сэмьюэл ( 71') • Адли Ясин 19' 56' ( Зеркан Мехди ( 56') • Хван Ый-Чжо 71' ( Де Превиль Николя ( 71') • Майя Джош 71' ( Бриан Джимми ( 71')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Баква Дилан • Траоре Амаду • Кватенг Энок
06 января. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин