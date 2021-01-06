Феерическое возвращение Головина помогло «Монако» забить пять мячей аутсайдеру

В среду во Франции проходят матчи шестого тура Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин феерично вернулся на поле, восстановившись после летней травмы. Хавбек вышел на поле на 63-й минуте и сразу забил гол в ворота «Лорьяна», а позже стал автором двух предголевых передач. Его команда играла в большинстве на протяжении тайма и победила со счетом 5:2.

В других матчах «Страсбург» разгромил «Ним» (5:0), а «Брест» одолел «Ниццу» (2:0). Еще два противостояния прошли без голов.



