Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Феерическое возвращение Головина помогло «Монако» забить пять мячей аутсайдеру

06 Января 2021, 22:53,

Global Look Press

В среду во Франции проходят матчи шестого тура Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин феерично вернулся на поле, восстановившись после летней травмы. Хавбек вышел на поле на 63-й минуте и сразу забил гол в ворота «Лорьяна», а позже стал автором двух предголевых передач. Его команда играла в большинстве на протяжении тайма и победила со счетом 5:2.

В других матчах «Страсбург» разгромил «Ним» (5:0), а «Брест» одолел «Ниццу» (2:0). Еще два противостояния прошли без голов.

Протокол игры  
Лорьян 2:5 Монако
    9' Дисаси Аксель (0:1)
(1:1) Моффи Теремас 31'    
    64' Головин Александр (1:2)
(2:2) Гравильон Эндрю 67'    
    68' Фолланд Кевин (2:3)
    78' Диоп Софьян (2:4)
    89' Марипан Гильермо (2:5)
Нарди Поль Делаплас Жонатан   48' Гравильон Эндрю Морель Жереми Ле Гофф Венсан Абергель Лоран   83' (Эрго Жером (   83') Монкондю Томас Буасгар Кентен   61' (Чалоба Трево (   61') Лорьенте Арман   34'   83' (Ле Фе Энцо (   83') Моффи Теремас   73' (Грбич Адриан (   73') Висса Йоан   84' (Марво Сильвен (   84')
Запасные: Дрейер Маттье Амель Пьер-Ив Лапорт Жульен Диарра Стефан
Манноне Вито Агилар Рубен   83' (Кайо Энрике (   83') Дисаси Аксель   46' (Марипан Гильермо (   46') Бадиашиле Бенуа Сидибе Джибриль   3' Геббельс Виллем   46' (Диоп Софьян (   46'   66') Фофана Юссуф Чуамени Орельен Желсон Мартиньш   6'   63' (Головин Александр (   63') Бен-Йеддер Виссам   73' (Йоветич Стеван (   73') Фолланд Кевин
Запасные: Балло-Туре Фоде Маецки Радослав Павлович Страхиня Мийо Энцо
06 января. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Страсбург 5:0 Ним
(1:0) Ажорк Людовик 36'    
(2:0) Диалло Хабиб 38'    
(3:0) Лала Кенни 45'    
(4:0) Ажорк Людовик 51'    
(5:0) Уорис Маджид 90'    
Кавасима Эйдзи Лала Кенни Симакан Мохамед   65' (Льенар Димитри (   65') Джику Александр Каси Антони Сиссоко Ибраима Аолу Жан-Эде   8'   83' (Сиби Маам (   83') Беллегард Жан-Рикнер   81' (Зохи Кевин (   81') Томассон Адриен   85' (Прчич Саньин (   85') Ажорк Людовик   73' (Уорис Маджид (   73') Диалло Хабиб
Запасные: Кароль Лионель Митрович Стефан Шахири Мехди
Рейне Батист Алакуш Софьян   85' (Пакье Гаэтан (   85') Бриансон Антони До Лука   57' Мелинг Биргер Ахлинви Маттео Кубас Андрес   70' (Бенрау Яссин (   70') Ферхат Зинедин Дулевич Харис   46' (Ру Нолан (   46') Рипар Рено   64' (Фомба Ламин (   64'   90') Коне Мусса II   46' (Элиассон Никлас (   46')
Запасные: Ариби Карим Гессум Кельян Бюрнер Патрик Назих Амджад
06 января. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры  
Брест 2:0 Ницца
(1:0) Мунье Стив 23'    
(2:0) Онора Франк 28'    
Ларсонне Готье Пьер-Габриэль Ронаэль   80' (Батоккьо Кристиан (   80') Шардонне Брендан Эрей Кристоф Перро Ромен Февр Ромен   89' (Маньетти Уго (   89') Белькебла Арис Ласне Пол   71' Онора Франк   53'   87' (Филиппото Ромен (   87') Мунье Стив   80' (Дюверн Жан-Кевин (   80') Кардона Ирвин   80' (Шарбонье Гаэтан (   80')
Запасные: Сибуа Себастьен Брассье Лилиан Мбок Хианга Бааль Людовик
Бенитес Вальтер Данилюк Флавиус Салиба Вильям   11' Нсоки Стенли Аталь Юсеф   57' (Камара Ассан (   57') Рен-Аделед Жефф Шнайдерлин Морган   78' (Тюрам Кефрен (   78') Лотомба Жордан   78' (Маю Хишам (   78'   90') Будауи Хишем   69' (Ндой Дан (   69') Лопеш Рони   57' (Клод-Морис Алексис (   57') Гуйри Амин   63'
Запасные: Пельмар Анди Кардинал Йоан Труйе Алексис Колин Расин
06 января. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры  
Нант 0:0 Ренн
Лафон Альбан Коршья Себастьен Жиротто Андрей Паллуа Николя Траоре Шарль   68'   79' (Фабио да Сильва (   79') Блас Людовик   79' (Бамба Кадер (   79') Туре Абдулайе Абейд Мехди Луза Имран Коло-Муани Рандаль   89' (Саймон Мозес (   89') Кулибали Калифа   13'
Запасные: Базила Тома Чиривелла Педро Кастеллетто Жан-Шарль Петрич Денис Эмон Рено Аппиа Деннис
Сален Ромен Траоре Амари Да Сильва Дамьен   87' (Ньямси Жерзино (   87') Агер Наиф Трюффер Адриен Гренье Клеман   25'   74' (Камавинга Эдуардо (   74') Н'Зонзи Стивен Буриго Бенжамен   56' Докю Жереми Эну Адриен   62' (Ньянг М'Байе (   62') Терье Мартен   78'
Запасные: Рюттер Жоржиньо Тэт Флавьен Гомис Альфред Далберт Эстеван Мартин Йонас Соппи Брэндон
06 января. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).


 

Протокол игры  
Метц 0:0 Бордо
Укидья Александр Сентонз Фабьен Бронн Дилан Куяте Кики Бойе Джон Делен Тома Гуйе Ламин   61' (Тшимбембе Варрен (   61') Маига Хабиб Ангбан Викторьен Мазиз Юссеф   61' (Эмброуз Тьерри (   61') Лейя-Исека Аарон   38'   61' (Вагнер да Силва (   61')
Запасные: Сарр Пап Яд Папа Ндиага Боаэн Эрнест Кайяр Марк-Орель Траоре Бубакар Фофана Мамаду
Костил Бенуа Сабали Юссуф Байсс Пол Кастро Пабло   25'   56' (Косельни Лоран (   56') Бенито Лорис Отавио II Башич Тома Удин Реми   71' (Калу Сэмьюэл (   71') Адли Ясин   19'   56' (Зеркан Мехди (   56') Хван Ый-Чжо   71' (Де Превиль Николя (   71') Майя Джош   71' (Бриан Джимми (   71')
Запасные: Пуссен Гаэтан Баква Дилан Траоре Амаду Кватенг Энок
06 января. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец)
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин
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