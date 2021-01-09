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Фолланд: «Головин будет серьёзным усилением для «Монако»

09 Января 2021, 09:59,

twitter.com

Форвард «Монако» Кевин Фолланд высказался о возвращении в строй российского полузащитника Александра Головина.

«Головин - ключевой футболист «Монако», он хорошо действует как в атаке, так и в защите. Появление Александра во встрече с «Лорьяном» изменило ход поединка, это не может не радовать нас. Головин будет серьезным усилением для «Монако» во второй половине сезона», - приводит слова нападающего пресс-служба монегасков.

В матче с «Лорьяном» (5:2) Головин появился на поле впервые с августа 2020-го года. Спустя десять секунд после выхода на поле хавбек отметился забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Александр Головин, Кевин Фолланд
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