И разве это гегемон: «ПСЖ» без Неймара скатал ничью с «Лиллем»

Воскресным вечером поклонники французского футбола любовались центральным матчем 16-го тура Лиги 1 «Лилль» – «ПСЖ».

Нынешний чемпионат Франции складывается для «Пари Сен-Жермен» довольно непросто. Парижане привыкли доминировать во внутренних турнирах, но в последнее время им составили реальную конкуренцию две команды на букву «Л» – «Лион» и «Лилль». Они сместили столичный клуб на третью строчку, которой он не мог быть доволен. 13 декабря подопечные Томаса Тухеля проиграли дома «Лиону», а спустя неделю отправились на выезд к «Лиллю». Победитель этого матча возглавлял турнирную таблицу по итогам 16-го тура.

Началась игра незрелищно, с позиционными атаками гостей и уклоном хозяев на разрушение с контратаками. В середине первого тайма столичники отметились парой шансов, возникших благодаря подачам Ди Марии. В одном таком случае Керер пробил выше после углового, а в другом Рафинья с острого угла потревожил внешнюю боковую сторону сетки. Кроме того, Ди Мария ударил со штрафного поверх перекладины и не попал в створ выстрелом через себя из офсайда.

Плюс на 41-й минуте Ди Мария доставил мяч в штрафную слева, и Мойзе Кин слегка подправил его в руки Мэньяну. На последних секундах Ди Мария подал справа со штрафного, и защитник хозяев в рамках правил помешал Кимпембе замкнуть дальнюю штангу. Как видим, именно Ди Мария брал на себя лидерские качества в отсутствие Неймара и Мбаппе. Напомним, что Неймар выбыл до нового года из-за травмы, а Мбаппе остался в запасе из-за не самого лучшего состояния.

«ПСЖ» владел мячом в два раза больше, но не мог склеить мозаику в завершающей стадии. Вскоре после перерыва Кюрзава прострелил слева, а Мойзе Кин простил «Лилль», не попав в створ. Флоренци ещё не сумел подстроиться под мяч на правом полуфланге и очень невнятно пробил в падении. В середине второго тайма «доги» вроде бы в какой-то мере подравняли игру, но это не привнесло в игру чего-то принципиально нового. На 75-й минуте Йылмаз в завершение контрвыпада хозяев пальнул с дистанции в ближний гол, и Кейлору Навасу пришлось вытаскивать мяч на угловой.

В районе 80-й минуты парижане потеряли одно из своих бойцов – Кимпембе. Возвращаясь назад при контратаке соперника, он потянул мышцу бедра, однако не остановился, ускорился и сделал удачный отбор в самоотверженном подкате. Это стало последним действием Кимпембе этом в матче – Тухель был вынужден заменить его из-за повреждения. Вот что значит игра на команду на все сто процентов!

В оставшиеся десять с лишним минут никаких моментов не возникло. Флоренци тоже был заменён после травмы. Две команды из первой тройки чемпионата Франции сыграли нулевую ничью без особых шансов для взятия ворот друг друга. «ПСЖ» действовал инициативнее, однако это не помогло ему сломить сопротивление дерзкого и прибавившего в компенсированное время «Лилля». Выход Мбаппе на замену тоже не принёс столичной команде дополнительных двух очков, и она остаётся на незавидном для себя третьем месте. С другой стороны, у парижского суперклуба есть определённый прогресс: сначала он проиграл одному из лидеров дома, а через неделю не уступил другому в гостях.

Кирилл Иванцов