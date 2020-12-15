Стали известны сроки восстановления Неймара

Стало известно, сколько времени проведет в лазарете нападающий французского «ПСЖ» Неймар. Согласно информации издания RMC Sport, из-за повреждения бразильский форвард будет вынужден пропустить 10-15 дней.

Напомним, что Неймар травмировался по ходу домашнего матча с «Лионом» (0:1).

Таким образом, 28-летний футболист точно не поможет парижскому клубу в трех ближайших поединках - против «Лорьяна» (16 декабря), «Лилля» (20 декабря) и «Страсбурга» (23 декабря).

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл семь матчей, записав себе в актив три забитых мяча (один - с пенальти) и три результативные передачи.