Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Стали известны сроки восстановления Неймара

15 Декабря 2020, 10:42,

Global Look Press

Стало известно, сколько времени проведет в лазарете нападающий французского «ПСЖ» Неймар. Согласно информации издания RMC Sport, из-за повреждения бразильский форвард будет вынужден пропустить 10-15 дней.

Напомним, что Неймар травмировался по ходу домашнего матча с «Лионом» (0:1).

Таким образом, 28-летний футболист точно не поможет парижскому клубу в трех ближайших поединках - против «Лорьяна» (16 декабря), «Лилля» (20 декабря) и «Страсбурга» (23 декабря).

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл семь матчей, записав себе в актив три забитых мяча (один - с пенальти) и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
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