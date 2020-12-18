Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лилль» официально продан

18 Декабря 2020, 23:28,


Владелец французского «Лилля» Жерар Лопез официально продал клуб из-за накопившихся долгов. Он вместе Луисом Кампосом покинул клуб.

Генеральным директорм «Лилля» станет Оливье Летанг - глава инвестиционного фонда «Kalisto Sporting SARL». Главный тренер команды Кристоф Галтье сохранит своё место и продолжит руководить командой в этом сезоне.

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Лилль» занимает первое место в таблице с тридцатью двумя очками, опережая «ПСЖ» на 1 балл. В Лиге Европы французский клуб занял второе место в группе, уступив первую строчку «Милану», набрал одиннадцать очков в шести турах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Жерар Лопез
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