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Тухель: «Маркиньос - футболист уровня «Золотого мяча»

21 Декабря 2020, 08:28,

Global Look Press

Наставник «ПСЖ» Томас Тухель после поединка против «Лилля» (0:0) в очередной раз пожаловался на календарь, а также высказался о защитнике команды Маркиньосе.

«По поводу календаря все знают мое мнение. Такое ощущение, что хотят убить футболистов. «ПСЖ» постоянно назначают матчи на девять вечера. Команде не хватает времени, чтобы есть, спать, отдыхать. Так будет продолжаться и дальше.

Что касается Маркиньоса, то это футболист уровня «Золотого мяча». Мне непонятно, почему его не включили в символическую сборную года от ФИФА», - передает слова тренера портал Goal.

После 16 туров парижский клуб набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томас Тухель, Маркиньос
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