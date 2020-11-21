Тухель - о поражении от «Монако»: «ПСЖ» провёл катастрофический второй тайм»

Рулевой «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с журналистами после поражения от «Монако» в поединке 11-го тура чемпионата Франции. Парижский гранд вел по ходу встречи со счетом 2:0, однако в итоге потерпел фиаско - 2:3.

«ПСЖ» полностью провалил вторую половину. Это была настоящая катастрофа. Команда полностью лишилась концентрации. Мы очень неудачно сыграли у своих ворот, ответственность за такой результат лежит на всех», - приводит слова немецкого специалиста издание Goal.

Благодаря победе «Монако» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, а «ПСЖ» с 24 баллами продолжает лидировать.