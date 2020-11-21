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Тухель - о поражении от «Монако»: «ПСЖ» провёл катастрофический второй тайм»

21 Ноября 2020, 09:07,

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Рулевой «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с журналистами после поражения от «Монако» в поединке 11-го тура чемпионата Франции. Парижский гранд вел по ходу встречи со счетом 2:0, однако в итоге потерпел фиаско - 2:3.

«ПСЖ» полностью провалил вторую половину. Это была настоящая катастрофа. Команда полностью лишилась концентрации. Мы очень неудачно сыграли у своих ворот, ответственность за такой результат лежит на всех», - приводит слова немецкого специалиста издание Goal.

Благодаря победе «Монако» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, а «ПСЖ» с 24 баллами продолжает лидировать.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Монако, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Ноября 2020, 11:30

просто нужно признать что как тренер ты не состоятелен , привратил команду в колхоз , наверное будет первый тренер которого снимут еще зимой

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