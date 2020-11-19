Головин близок к возвращению в общую группу «Монако»

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19 Ноября 2020, 11:50,
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Российский полузащитник Александр Головин в ближайшее время возобновит тренировочные занятия в общей группе «Монако», об этом рапортует издание Sport24.
Источник отмечает, что 24-летний футболист точно не примет участия во встрече 11-го тура чемпионата Франции против столичного «ПСЖ», который запланирован на пятницу, 20-е ноября. Однако уже в следующем матче турнира против «Нима» Александр может оказаться в заявке монегасков.
Напомним, что Головин травмировался в конце августа в поединке чемпионата Франции против «Метца». С тех пор российский футболист на поле не появлялся.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Головин