«Монако» без Головина феерично сломил «ПСЖ»: За тайм ушли с 0:2 и взобрались на вторую строчку

Александр последний раз играл в конце августа.

Закрыт вопрос с футболом национальных сборных на 2020-й год. Они своё отыграть успели, что в период второй волны коронавируса – серьёзное достижение. Возвращаемся к делам клубным, в пятницу мало кто играл из топ-клубов, но одна яркая афиша всё же сложилась. В рамках 11-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал «ПСЖ». После неожиданного старта из двух поражений парижане взяли себя в руки и выиграли все матчи, вернувшись на первую строчку.

Российских болельщиков больше всего волнует, как там Александр Головин. Так вот если вы не следили за полузащитником со второго тура, то ничего не пропустили. В конце августа получил травму Александр и более на поле не появлялся. Восстановление явно затягивается, первоначально сообщалось, что Головин пропустит максимум полтора месяца, а в середине ноября его до сих пор нет даже в заявке. Как и Виссама Бен-Йеддера. У «ПСЖ» со скамейки запасных матч начал Неймар.

Но без бразильца парижане не теряют многого. Свободу получает Килиан Мбаппе, дышит полной грудью, что при поддержке Мойзе Кина и Анхеля Ди Марии - очень опасно. Как раз аргентинец и француз организовали первый гол в ворота Вито Манноне. Ди Мария от центра поля ускорился и отличным пасом нашёл Мбаппе. Килиан оторвался от защитника, вошёл в штрафную площадь и точным ударом счёт открыл - 0:1. Очень спокойно захватил лидерство «ПСЖ». А под занавес тайма тот же Мбаппе, казалось, матч завершил.

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Фофана неосмотрительно атаковал Рафинью в корпус, сбив того в штрафной площади. Рефери указал на «точку», а исполнил приговор Килиан Мбаппе. Манноне стоял по удару, прыгнул за мячом в правый угол, но достать не сумел - 0:2. Следом «ПСЖ» огорчил Вито в третий раз, но тут вмешался арбитр. Кин забежал в офсайд и только потом получил скидку от Мбаппе, завершив наступление. А затем ещё и сам Килиан забил, но и тут офсайд вмешался - рефери отобрал хет-трик у Мбаппе. Разгрома «Монако» в первом тайме не случилось, хотя «ПСЖ» к этому вёл. При этом, парижане на максимум не включались.

Нико Ковач начал второй тайм с двойной замены, выпустив Фабрагаса и Кайо (нет, не краснодарский). Замены освежили игру. Сначала как раз Кайо замыкал прострел с фланга, но не попал в створ с угла вратарской, а затем корявенький пас Желсона Мартиньша через рикошет от Кимпембе достался Фолланду и Кевин ударом с пяти метров смог переиграть Кейлора Наваса. А в середине тайма счёт стал равным, на дубль Мбаппе ответил дуплетом Фолланд. Заброс от Мартиньша, скидка Фабрегаса в центр штрафной площади и Кевин оформляет второй гол - 2:2.

Монегаски заиграли, забегали, а парижане почему-то расслабились совсем. А Тухель ещё и Мбаппе с Ди Марией убрал. Волевая победа была очень близко, даже когда Фабрегас промазал с угла вратарской. «Монако» давил и на трейти гол всё-таки наработал. Настырного Фолланда сбил в своей штрафной площади Диалло. Поймал красную карточку и привёз пенальти, который реализовал Фабрегас - 3:2. Первый тайм в одну калитку выиграл «ПСЖ», второй - «Монако». Но засчитанных голов у хозяев больше, поэтому победа за подопечными Нико Ковача. Победная серия «ПСЖ» прервана, а монегаски запрыгнули сразу на вторую строчку в табели о рангах.

Иван Терентьев