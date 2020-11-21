Мбаппе поднялся в топ-5 бомбардиров в истории «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за столичный «ПСЖ», сделал дубль во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Монако». Встреча завершилась поражением парижского гранда со счетом 2:3.

Как сообщает Stats Foot в «Твиттере», для 21-летнего форварда эти голы стали 98-м и 99-м в составе «ПСЖ». Благодаря этому Мбаппе поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Впереди Килиана находятся Доминик Рошто (100), Педру Паулета (109), Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

Мбаппе защищает цвета парижского коллектива с лета 2017-го года. В этом сезоне Лиги 1 на счету форварда девять голов и четыре ассиста в семи матчах.