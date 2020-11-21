Ковач рассказал, как мотивировал игроков «Монако» на второй тайм матча с «ПСЖ»

Рулевой «Монако» Нико Ковач пообщался с представителями СМИ после домашнего матча против «ПСЖ» в рамках 11-го тура Лиги 1. Монегаски уступали после первого тайма 0:2, однако смогли совершить камбэк и одержали победу со счетом 3:2.

«В перерыве я сказал команде, что мы очень плохо играем и не показываем тот футбол, который я хочу видеть. Я заверил игроков, что мы способны победить, если покажем командную игру. Реакция подопечных меня обрадовала», - приводит слова специалиста издание L'Equipe.

Благодаря успеху «Монако» набрал 20 баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице, «ПСЖ» с 24 очками продолжает лидировать.