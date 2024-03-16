17-летний Кубарси отреагировал на первый вызов в сборную Испании

Футболист «Барселоны» Пау Кубарси рассказал, что думает о первом в карьере приглашении в главную сборную Испании.

17-летний центральный защитник смог проявить себя в первой команде «сине-гранатовых» во второй половине текущего сезона, за что удостоился вызова в сборную Испании на мартовские товарищеские матчи.

«Я даже не проверял телефон в надеждах получить приглашение, но, конечно, мои друзья и семья очень рады этому. Я тоже был горд, когда мне позвонил тренер [Луис де ла Фуэнте]. Я благодарен ему за доверие и намерен полностью выложиться, чтобы воспользоваться своей возможностью», – высказался в интервью Sport Кубарси.