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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кубарси стал вторым самым молодым дебютантом в истории сборной Испании

23 Марта 2024 • 01:31 Комментировать
Испания
0:1
Колумбия
окончен

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси дебютировал за сборную Испании.

17-летний футболист появился на поле на 83-й минуте товарищеского матча против сборной Колумбии, заменив Эмерика Лапорта. Как отмечает MisterChip, Кубарси – второй самый молодой дебютант в истории испанской национальной команды (17 лет и 60 дней). Он обошёл своего одноклубника Гави, впервые сыгравшего за «красную фурию» в возрасте 17 лет и 62 дней. Рекордсменом остаётся ещё один нынешний игрок «Барселоны» – Ламин Ямаль (16 лет и 57 дней).

Пау Кубарси провёл 13 матчей за первую команду каталонского гранда в текущем сезоне, отметившись одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Гави Ламин Ямаль Пау Кубарси ещё теги

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