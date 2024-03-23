Сборная Колумбии с Кассьеррой и Карраскалем обыграла Испанию в Лондоне

Сборные Испании и Колумбии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялся 22 марта на стадионе в городе Лондон.

В Англию приехали две южные страны, испаноязычные – собственно, Испания и Колумбия. «Красная фурия» номинально значилась хозяином поля, а Луис де ла Фуэнте решил в контрольной игре проверить новые сочетания. Тинейджеры «Барселоны» Ямаль и Кубарси остались в запасе, зато атаку возглавлял ветеран «Реала» Хоселу, а в полузащите нашлось место сразу для трёх игроков «Реала Сосьедад» - Субименди, Мерино и Оярсабаль. В центре обороны появился Дани Вивиан из «Атлетика».

Кстати, именно он был причастен к единственному опасному моменту в первом тайме. Да, экспериментальный состав Испании играл совсем скучно, в позиционных атаках действовал медленно и почти не угрожал воротам Камило Варгаса. Единственный раз помог стандарт. Микель Оярсабаль подал от угла поля, завязалась небольшая суматоха, подбор выиграл тот самый Вивиан, но метров с восьми пробил выше ворот.

Испанцам хотел помочь даже голкипер колумбийцев. Однажды Камило Варгас так завозился, что вынес мяч точно в ногу подоспевшему Оярсабалю. Но мяч от Микеля поле покинул. Сразу после скучнейшего первого тайма у испанцев сменился голкипер – Ремиро вышел вместо Райя, а у колумбийцев появились Хамес Родригес и Ричард Риос. Отдыхать, кстати, отправился «динамовец» Хорхе Карраскаль и Кевин Кастаньо.

Сборная Испании больше владела мячом, но позиционные атаки были слишком стерильны, а оборона Колумбии слишком резистентна. Получались только какие-то двухступенчатые наступления. Опять же кроссы легко выносились из штрафной площади, а вот с подбора Морено пробил очень опасно. Но и тут Камило Варгас не дрогнул – нырнул в нужный угол и мяч там достал. И это был всего второй испанский удар в створ за 60 минут матча.

В ответ, кстати, ещё более опасно пробил Хамес. Вдруг он вспомнил молодость и метров с 30 как зарядил под перекладину. Ремиро пришлось призвать всю свою прыгучесть, чтобы мяч достать. Но испанский голкипер справился. Не спас он спустя пару минут. Луис Диас разобрался с Вивианом на фланге и выполнил подачу на дальний угол, куда набежал Муньос. Пробил Даниэль в падении, отправив мяч точно под планку – 0:1.

Сразу были брошены в бой Мората, Уильямс и Баэна, чуть позже вышел Ямаль. Испанцы подняли скорость своих атак, усилили давление, однако серьёзных моментов создать не успели. Зато дебютировал в концовке матча ещё один проспект «Барселоны» Пау Кубраси. Сборная Колумбии победила в Лондоне, а экспериментальный (может и нет?) состав «красной фурии» оставил много вопросов.