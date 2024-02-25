Анхель Корреа стал вторым бомбардиром «Атлетико» в эпоху Симеоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа поразил ворота «Альмерии» в матче Ла Лиги.

Аргентинец открыл счёт в сегодняшнем поединке уже на второй минуте. Как отмечает журналист Педро Мартин, Корреа вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «матрасников» в эпоху пребывания Диего Симеоне на посту главного тренера. 28-летний форвард забил свой 76-й мяч, опередив в рейтинге Диего Косту. Первая строчка остаётся за Антуаном Гризманном, который по ходу текущей кампании стал лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю.

Диего Симеоне работает в «Атлетико» с конца 2011 года. Анхель Корреа пополнил ряды мадридцев в январе 2015 года.