Симеоне объяснил неудачи «Атлетико» в гостевых матчах

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после ничьей в матче с «Альмерией» (2:2).

«Матрасники» крайне неудачно выступают на выезде в нынешнем сезоне, что особенно заметно в последние месяцы – лишь три победы в 13 матчах. Мадридцам не удалось одолеть и главного аутсайдера Ла Лиги, набравшего до сегодняшнего дня всего восемь очков в 25 матчах.

«Мы сделали всё возможное для победы. Ребята отдали все силы, у нас были шансы забить ещё. Мы должны продолжать делать всё возможное, зная, что выкладываемся на 100%.

С чем связаны слабые результаты в гостях? С тем, что тренер плохо готовит команду к матчам», – цитируют испанские СМИ Симеоне.