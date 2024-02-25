«Атлетико» выиграл только 3 из 13 последних выездных матчей

Мадридский «Атлетико» провёл очередной неудачный матч в гостях, не сумев обыграть «Альмерию» (2:2).

«Матрасники» дважды выходили вперёд, но главный аутсайдер нынешнего розыгрыша Ла Лиги оба раза смог отыграться. «Атлетико» не смог выиграть в десяти из последних тринадцати выездных матчей во всех турнирах, включая сегодняшний. Команда Диего Симеоне семь раз сыграла вничью и трижды уступила. За обозначенный отрезок мадридцы сумели обыграть в гостях только «Луго», «Гранаду» и «Фейеноорд».

«Атлетико» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Ла Лиги с 52 очками после 26 игр. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет десять баллов, при этом у «сливочных» остаётся один матч в запасе.