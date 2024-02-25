«Атлетико» не удалось одолеть главного аутсайдера

Не выигрывающая с начала сезона «Альмерия» в матче 26-го тура Ла Лиги внесла вклад в интригу в плане борьбы за путёвки в Лигу чемпионов. Главный аутсайдер в субботу играл против «Атлетико». Уже на второй минуте Анхель Корреа получил мяч в штрафной от дриблера Рейнилду Мандава и забил гол. Реальный ответ гостевой команды - Лука Ромеро успел направить мяч в сетку выстрелом из-за штрафной.

Во втором тайме Родриго де Пауль получил мяч из глубины поля, убежал к воротам и с носка с рикошетом попал в дальний угол. Родриго Рикельме пробил в защитника, а мяч отскочил в перекладину. Альваро Мората метрах в пяти от ворот запустил мяч в ногу вратаря.

Ничья 2:2, «Атлетико» остается четвертым, соперник набрал девятое очко и продолжает замыкать таблицу.