«Атлетико» не удалось одолеть главного аутсайдера

Не выигрывающая с начала сезона «Альмерия» в матче 26-го тура Ла Лиги внесла вклад в интригу в плане борьбы за путёвки в Лигу чемпионов. Главный аутсайдер в субботу играл против «Атлетико». Уже на второй минуте Анхель Корреа получил мяч в штрафной от дриблера Рейнилду Мандава и забил гол. Реальный ответ гостевой команды - Лука Ромеро успел направить мяч в сетку выстрелом из-за штрафной.
Во втором тайме Родриго де Пауль получил мяч из глубины поля, убежал к воротам и с носка с рикошетом попал в дальний угол. Родриго Рикельме пробил в защитника, а мяч отскочил в перекладину. Альваро Мората метрах в пяти от ворот запустил мяч в ногу вратаря.
Ничья 2:2, «Атлетико» остается четвертым, соперник набрал девятое очко и продолжает замыкать таблицу.
Протокол игры
|2'Корреа Анхель (0:1)
|(1:1) Ромеро Лука28'
|57'Де Пауль Родриго (1:2)
|(2:2) Ромеро Лука64'
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Гонсалес Эдгар•Радованович Александар69' (Брандарис Хуан (69') •Ланга Бруну•Баба Иддрису•Робертоне Лукас82' (Лопи Дион (82') •Ромеро Лука69' (Аррибас Серхио (69') •Виера Хонатан78' (Мелеро Гонсало (78') •Эмбарба Адриан• 90'Лосано Энтони78' (Баптистао Лео (78')
Облак Ян•Савич Стефан•Габриэль Паулиста•Мандава Рейнилду• 40'Молина Науэль•Де Пауль Родриго82' (Витсель Аксель (82') •Коке Хорхе46' (Рикельме Родриго (46') •Ривас Пабло Барриос•Лино Сэмуел46' (Льоренте Маркос (46') •Корреа Анхель70' (Ньигес Сауль (70') •Депай Мемфис69' (Мората Альваро (69')
24 февраля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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