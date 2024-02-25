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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не удалось одолеть главного аутсайдера

25 Февраля 2024 • 00:59 Комментировать
Альмерия
2:2
Атлетико М

Не выигрывающая с начала сезона «Альмерия» в матче 26-го тура Ла Лиги внесла вклад в интригу в плане борьбы за путёвки в Лигу чемпионов. Главный аутсайдер в субботу играл против «Атлетико». Уже на второй минуте Анхель Корреа получил мяч в штрафной от дриблера Рейнилду Мандава и забил гол. Реальный ответ гостевой команды - Лука Ромеро успел направить мяч в сетку выстрелом из-за штрафной.

Во втором тайме Родриго де Пауль получил мяч из глубины поля, убежал к воротам и с носка с рикошетом попал в дальний угол. Родриго Рикельме пробил в защитника, а мяч отскочил в перекладину. Альваро Мората метрах в пяти от ворот запустил мяч в ногу вратаря.

Ничья 2:2, «Атлетико» остается четвертым, соперник набрал девятое очко и продолжает замыкать таблицу.

Протокол игры  
Альмерия2:2Атлетико М
  2'Корреа Анхель (0:1)
(1:1) Ромеро Лука28'  
  57'Де Пауль Родриго (1:2)
(2:2) Ромеро Лука64'  
Максимиану ЛуишПубиль МаркГонсалес ЭдгарРадованович Александар 69' (Брандарис Хуан ( 69') Ланга БрунуБаба ИддрисуРобертоне Лукас 82' (Лопи Дион ( 82') Ромеро Лука 69' (Аррибас Серхио ( 69') Виера Хонатан 78' (Мелеро Гонсало ( 78') Эмбарба Адриан  90'Лосано Энтони 78' (Баптистао Лео ( 78')
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоРамазани ЛаржиПосо АлехандроМарко Милованович IМариньо ДиегоМонтес Сесар
Облак ЯнСавич СтефанГабриэль ПаулистаМандава Рейнилду  40'Молина НауэльДе Пауль Родриго 82' (Витсель Аксель ( 82') Коке Хорхе 46' (Рикельме Родриго ( 46') Ривас Пабло БарриосЛино Сэмуел 46' (Льоренте Маркос ( 46') Корреа Анхель 70' (Ньигес Сауль ( 70') Депай Мемфис 69' (Мората Альваро ( 69')
Запасные: Эрмосо МариоВермирен АртурМолдован ХорациуГомис Антонио
24 февраля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альмерия

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