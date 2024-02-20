Индзаги оценил свои шансы стать для «Интера» таким же тренером, как Симеоне для «Атлетико»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил свои шансы задержаться в команде на длительный период. Напомним, Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» более 12 лет.

«Смогу ли я стать для «Интера» таким же тренером, как Симеоне для «Атлетико»? В Италии это очень сложно. За 20 дней мнения тренеров и игроков могут поменяться. Ты должен усердно работать и иметь везение, чтобы работать с такой же группой футболистов, как у меня. У моих ребят всегда есть улыбка на лице. Мы хорошо играли в первой половине сезона, но впереди нас ждёт очень важный отрезок», – сказал Индзаги на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов.