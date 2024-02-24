«Атлетико» опубликовал стартовый состав на игру с «Альмерией»

В субботу, 24 февраля, «Атлетико» Мадрид встретится на выезде с «Альмерией».

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Лино, Мандава, Паулиста, Савич, Молина, Барриос, де Пауль, Коке, Депай, Корреа.

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Альмерией» и «Атлетико» должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая пройдет на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Атлетико» одолел на своем поле «Альмерию» со счетом 2:1.

На данный момент «матрасники» занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Альмерия» идет на последней позиции.