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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ветеран «Атлетика» сыграл свой 500-й матч в Ла Лиге

 
15 Августа 2022 • 21:51 Комментировать (3)
Атлетик Б
0:0
Мальорка
окончен

Новый сезон испанской Ла Лиги начался для «Атлетика» из Бильбао лишь в понедельник, команда сыграла по нулям с гостями с Мальорки. Игра с «Мальоркой» стала 500-м матчем в Ла Лиге для одного из ветеранов «Атлетика» - Икера Муньяина.

Дебютировал 29-летний уроженец Памплоны в Ла Лиге в далеком 2009 году, и осенью того года забил самый «молодой» гол в истории чемпионата Испании, поразив ворота в возрасте 16 лет 298 дней. В составе «Атлетика» Муньяин дважды становился обладателем Суперкубка Испании - в 2015 и 2021 году.  

Во втором туре испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» снова сыграет дома, на сей раз против «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Икер Муньяин
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Комментарии (3)
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ARTUR
15 Августа 2022 в 22:36
Хороший игрок ,но ветеран ))?? Он по сравнению с некоторыми просто юнец ))
NOBODY
15 Августа 2022 в 22:47
может - ветеран АТЛЕТИКА? ))
Zenituwka
15 Августа 2022 в 22:02
Игрок очень большого таланта. Помню как на него Зенит глаз положил, я не верил что окажется в Зените потому что уверен был какой то топ клуб Европы заберёт. А он так до сих пор и играет в родном атлетике.
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окончен Атлетик Б 0:0 Мальорка 1.55 3.90 6.70
окончен Хетафе 0:3 Атлетико М 5.70 3.15 1.80
Идет 45 минута Бетис 2:0 Эльче 1.53 4.20 6.40
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