Ветеран «Атлетика» сыграл свой 500-й матч в Ла Лиге

Новый сезон испанской Ла Лиги начался для «Атлетика» из Бильбао лишь в понедельник, команда сыграла по нулям с гостями с Мальорки. Игра с «Мальоркой» стала 500-м матчем в Ла Лиге для одного из ветеранов «Атлетика» - Икера Муньяина.

Дебютировал 29-летний уроженец Памплоны в Ла Лиге в далеком 2009 году, и осенью того года забил самый «молодой» гол в истории чемпионата Испании, поразив ворота в возрасте 16 лет 298 дней. В составе «Атлетика» Муньяин дважды становился обладателем Суперкубка Испании - в 2015 и 2021 году.

Во втором туре испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» снова сыграет дома, на сей раз против «Валенсии».