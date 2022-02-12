Лопетеги проводит 100-й матч у руля «Севильи»

Хулен Лопетеги проводит свой 100-й матч в Ла Лиге у руля «Севильи», которая в текущем сезоне является единственной угрозой очередному чемпионству мадридского «Реала». Лопетеги - всего лишь седьмой тренер в истории клуба, которому покорился подобный рубеж.

Его баланс за первые сто матчей - 56 побед, 26 ничейных результатов и лишь семнадцать поражений. Именно у Лопетеги самый высокий процент побед из всех тренеров, трудившихся в «Севилье» в высшей лиге.

Лопетеги работает с «Севильей» с 2019 года, перед этим он тренировал испанскую сборную, а также мадридский «Реал».