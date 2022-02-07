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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мончи нахваливает Лопетеги за то, что «Севилья» ведет борьбу за титул

07 Февраля 2022 • 05:34 Комментировать
Севилья
...
Эльче
11.02 23:00

«Севилья» ранее никогда не считалась действительно серьезным претендентом на титул, в лучшие свои годы команда могла претендовать максимум на место в зоне ЛЧ, но в этом году «нервионцы» идут на втором месте в Примере, причем с солидным отрывом от преследователей.

На руку играют проблемы как «Барселоны», так и «Атлетико», но, похоже, и в самой «Севилье» нашли в чем прибавить. Важным фактором спортивный директор клуба Рамон Мончи считает наставника клуба - Хулена Лопетеги.

- Когда я подписывал контракт с ним, я рассчитывал на прогресс, но дела идут еще лучше, чем я думал. Хулен одержим работой, он требователен и амбициозен, - заявил Мончи, слова которого приводит BBC Sport.

Лопетеги был уволен из мадридского «Реала» в 2018 году, а летом 2019 присоединился к «Севилье». С тех пор клуб дважды подряд финишировал четвертым в чемпионате, а также выиграл Лигу Европы в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги Рамон Мончи
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СЕВИЛЬЯ ЭЛЬЧЕ
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