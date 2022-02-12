«Севилья» подарила Лопетеги победу над «Эльче»

После трёх подряд ничейных результатов в чемпионате Испании «Севилья» принимала «Эльче» в сотом матче Хулена Лопетеги у руля одного из лидеров Ла Лиги. И его подопечные подарили тренеру победу со счетом 2:0. В середине второго тайма в течение шести минут результативно пробили Алехандро Гомес и Рафа Мир.
Отставание «Севильи» от «Реала» уменьшилось до трех очков.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Алехандро70'
|(2:0) Мир Рафа76'
Буну Яссин•Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос•Рекик Карим•Акунья Маркос•Хордан Хоан 60' (Мир Рафа ( 60') •Ракитич Иван•Гомес Алехандро•Корона Хесус 60' (Делани Томас ( 60') •Эн-Несири Юссеф 46' (Мунир Эль-Хаддади ( 46') •Марсьяль Антони 82' (Фернандо Режес ( 82')
Бадия Эдгар • 69'Паласиос Элибельтон 39' (Барраган Антонио ( 39') •Роко Энсо•Верду Гонсало • 35'Мохика Хоан•Моренте Тете 73' (Фернандес Хосан ( 73') •Маскарель Омар•Гумбау Херард 36' 74' (Пьятти Пабло ( 74') •Фидель Чавес 58' (Пасторе Хавьер ( 58' ) • 80'Каррильо Гидо•Милья Пере 74' (Перес Кике ( 74')
11 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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