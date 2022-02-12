«Севилья» подарила Лопетеги победу над «Эльче»

После трёх подряд ничейных результатов в чемпионате Испании «Севилья» принимала «Эльче» в сотом матче Хулена Лопетеги у руля одного из лидеров Ла Лиги. И его подопечные подарили тренеру победу со счетом 2:0. В середине второго тайма в течение шести минут результативно пробили Алехандро Гомес и Рафа Мир.

Отставание «Севильи» от «Реала» уменьшилось до трех очков.