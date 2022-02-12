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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» подарила Лопетеги победу над «Эльче»

12 Февраля 2022 • 01:02 Комментировать
Севилья
2:0
Эльче
окончен

После трёх подряд ничейных результатов в чемпионате Испании «Севилья» принимала «Эльче» в сотом матче Хулена Лопетеги у руля одного из лидеров Ла Лиги. И его подопечные подарили тренеру победу со счетом 2:0. В середине второго тайма в течение шести минут результативно пробили Алехандро Гомес и Рафа Мир.

Отставание «Севильи» от «Реала» уменьшилось до трех очков.

Протокол игры  
Севилья 2:0Эльче
(1:0) Гомес Алехандро70'   
(2:0) Мир Рафа76'   
Буну ЯссинКунде ЖюльКарлос Диего СантосРекик КаримАкунья МаркосХордан Хоан  60' (Мир Рафа (  60') Ракитич ИванГомес АлехандроКорона Хесус  60' (Делани Томас (  60') Эн-Несири Юссеф  46' (Мунир Эль-Хаддади (  46') Марсьяль Антони  82' (Фернандо Режес (  82')
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоТоррес ОливерКармона Хосе АнхельГудель НеманьяДиас ХавьерЛуисми КрусАугустинссон Людвиг
Бадия Эдгар   69'Паласиос Элибельтон  39' (Барраган Антонио (  39') Роко ЭнсоВерду Гонсало   35'Мохика ХоанМоренте Тете  73' (Фернандес Хосан (  73') Маскарель ОмарГумбау Херард   36'  74' (Пьятти Пабло (  74') Фидель Чавес  58' (Пасторе Хавьер (  58'   80') Каррильо ГидоМилья Пере  74' (Перес Кике (  74')
Запасные: Андреу ЛлуисКасилья КикоОлаза ЛукасДиего Гонсалес VIIБигас ПедроМарконе ИванГутьеррес Хосе
11 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Эльче
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окончен Севилья 2:0 Эльче 1.40 4.50 8.80
12.02  16:00 Кадис ... Сельта 3.85 3.50 2.02
12.02  18:15 Вильярреал ... Реал Мадрид 2.80 3.50 2.50
12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
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Сегодня, 12 Февраля
01:02 · Испания. Ла Лига
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