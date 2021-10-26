Фелиш рассказал, чего не хватает «Атлетико»

Португальский нападающий «Атлетико» Мадрид взял слово после ничь с «Реал Сосьедадом» в рамках минувшего тура Ла Лиги (2:2).

«Я не владею актуальной статистикой, но мне кажется, что это был один из тех поединков, где у нас было больше всего моментов. Стоит поработать над улучшением своей игры в завершении. Также нам следует надёжнее обороняться и быстрее входить в игру.

«Атлетико» должен эффективнее использовать свои шансы. Это поможет нам чаще побеждать», - приводит слова Фелиша пресс-служба «кальчонерос».

Интересно, что в матче с басками Диего Симеоне отказался от привычной схемы 4-4-2 и выпустил сразу троих нападающих – Суареса, Фелиша и Гризманна.