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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» сомневается, стоит ли продлевать контракт Суареса

24 Октября 2021 • 17:47 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
1.65 3.70 5.70
Через 2 ч. 7 мин.

Вчера появилась информация, что нападающий «Атлетико» Луис Суарес изъявил желание продлить свое действующее соглашение с клубом. К слову, нынешний контракт уругвайца с «матрасниками» истекает летом 2022 года.

Однако, руководство не уверено, стоит ли предлагать футболисту пролонгацию трудового договора. Боссы «Атлетико» хотят дождаться конца сезона, чтобы тренера могли оценить физическую готовность Суареса.

Сообщается, что судьба 24-летнего форварда будет зависеть исключительно от решения наставника команды Диего Симеоне. Такими сведениями поделилось авторитетное испанское издание Marca. В текущем сезоне у Суареса пять голов в 11 матчах в составе мадридцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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