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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» включился в борьбу за новоиспеченную звезду сборной Германии слухи

22 Октября 2021 • 12:10 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
1.70 3.80 5.00
24.10 22:00

По всей видимости, 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми надолго не задержится в австрийской команде – на игрока, заявившего о себе в Лиге чемпионов, претендует ряд европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось об интересе к молодому таланту со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии». Впрочем, испанское издание Diario AS уверяет, что в борьбу за немца вклинился и мадридский «Атлетико», который намерен перебить предложения конкурентов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость новоиспеченный звезды сборной Германии в 20 миллионов евро. У форварда 12 голов в 17 поединках за «Ред Булл Зальцбург» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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