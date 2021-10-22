По всей видимости, 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми надолго не задержится в австрийской команде – на игрока, заявившего о себе в Лиге чемпионов, претендует ряд европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось об интересе к молодому таланту со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии». Впрочем, испанское издание Diario AS уверяет, что в борьбу за немца вклинился и мадридский «Атлетико», который намерен перебить предложения конкурентов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость новоиспеченный звезды сборной Германии в 20 миллионов евро. У форварда 12 голов в 17 поединках за «Ред Булл Зальцбург» в нынешнем сезоне.