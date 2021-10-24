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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» растранжирил голевой задел в матче с «Атлетико»

24 Октября 2021 • 23:55 Комментировать
Атлетико М
2:2
Реал Сосьедад
окончен

В 10-м туре чемпионата Испании лидирующий «Реал Сосьедад» играл на выезде против чемпиона. Баски благодаря ударам Александра Сорлота и Александра Исака в начале таймов вели с запасом в два гола, но дубль Луиса Суареса всё изменил. В итоге ничья 2:2, которая оставляет «Реал» на первой строчке, «Атлетико» - четвертый на расстоянии от лидера в одну победу.

Протокол игры  
Атлетико М 2:2 Реал Сосьедад
    7' Сорлот Александр (0:1)
    48' Исак Александр (0:2)
(1:2) Суарес Луис 61'    
(2:2) Суарес Луис 77'    
Облак Ян Триппьер Киран Фелипе Аугусто IV   31' Эрмосо Марио   73' (Кунья Матеус (   73') Лоди Ренан   58' (Корреа Анхель (   58') Де Пауль Родриго   58' (Кондогбия Жоффрей (   58') Коке Хорхе Лемар Тома   46' (Карраско Янник (   46') Гризманн Антуан   73' (Эррера Эктор (   73') Суарес Луис Фелиш Жоау
Запасные: Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Хименес Хосе
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба   41'   63' (Туррьентес Беньят (   63') Ариц Элустондо   68' Ле Норман Робен Горосабел Андони Гевара Андер   89' (Янузай Аднан (   89') Субельдия Игор Мерино Микель   76' Сильва Давид   63' (Порту Кристиан (   63') Сорлот Александр Исак Александр   63' (Пачеко Хон (   63')
Запасные: Райан Мэтт Лобете Хулен Наварро Роберто Валера Херман
24 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Барселона 1:2 Реал Мадрид
окончен Бетис 3:2 Райо Вальекано
окончен Атлетико М 2:2 Реал Сосьедад
25.10  22:00 Хетафе ... Сельта 2.7 2.95 3.05
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