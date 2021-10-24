«Реал Сосьедад» растранжирил голевой задел в матче с «Атлетико»

В 10-м туре чемпионата Испании лидирующий «Реал Сосьедад» играл на выезде против чемпиона. Баски благодаря ударам Александра Сорлота и Александра Исака в начале таймов вели с запасом в два гола, но дубль Луиса Суареса всё изменил. В итоге ничья 2:2, которая оставляет «Реал» на первой строчке, «Атлетико» - четвертый на расстоянии от лидера в одну победу.
Протокол игры
|7' Сорлот Александр (0:1)
|48' Исак Александр (0:2)
|(1:2) Суарес Луис 61'
|(2:2) Суарес Луис 77'
Облак Ян • Триппьер Киран • Фелипе Аугусто IV • 31'Эрмосо Марио 73' ( Кунья Матеус ( 73') • Лоди Ренан 58' ( Корреа Анхель ( 58') • Де Пауль Родриго 58' ( Кондогбия Жоффрей ( 58') • Коке Хорхе • Лемар Тома 46' ( Карраско Янник ( 46') • Гризманн Антуан 73' ( Эррера Эктор ( 73') • Суарес Луис • Фелиш Жоау
Запасные: Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Хименес Хосе
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба 41' 63' ( Туррьентес Беньят ( 63') • Ариц Элустондо • 68'Ле Норман Робен • Горосабел Андони • Гевара Андер 89' ( Янузай Аднан ( 89') • Субельдия Игор • Мерино Микель • 76'Сильва Давид 63' ( Порту Кристиан ( 63') • Сорлот Александр • Исак Александр 63' ( Пачеко Хон ( 63')
Запасные: Райан Мэтт • Лобете Хулен • Наварро Роберто • Валера Херман
24 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).