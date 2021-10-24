«Реал Сосьедад» растранжирил голевой задел в матче с «Атлетико»

В 10-м туре чемпионата Испании лидирующий «Реал Сосьедад» играл на выезде против чемпиона. Баски благодаря ударам Александра Сорлота и Александра Исака в начале таймов вели с запасом в два гола, но дубль Луиса Суареса всё изменил. В итоге ничья 2:2, которая оставляет «Реал» на первой строчке, «Атлетико» - четвертый на расстоянии от лидера в одну победу.