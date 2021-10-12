​Милитао повредил спину в матче сборной Бразилии

В последнем матче сборной Бразилии против Колумбии (ничья 0:0) травму спины получил защитник «Реала» Эдер Милитао. Футболист был заменён примерно за двадцать минут до конца поединка. Как сообщает Mundo Deportivo, в лагере бразильской сборной повреждение оценивают как несерьёзное. Тем не менее, Милитао всё-таки пройдёт обследование.

Стоит сказать, что во время международной паузы повреждения получили и другие футболисты «Реала» - француз Эдуардо Камавинга и бельгиец Эден Азар.

В сезоне 2021/2022 Эдер Милитао провёл за «Реал» 10 матчей. Результативными действиями бразилец не отмечался.