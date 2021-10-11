Тите встал на защиту Неймара

В ночь на понедельник по московскому времени сборная Бразилии не смогла обыграть Колумбию (0:0) и потеряла первые очки в квалификации чемпионата мира. Форвард Неймар отметился 15 неточными передачами, но главный тренер «селесао» Тите не стал критиковать лидера.

- Неймар сыграл хорошо, как и вся команда в целом. Он исключительный игрок, потому что создает невероятные моменты, но не все же время. Он просто другой футболист, нам это известно. Но сегодня его здорово опекали, порой около него вовсе было по два соперника, - приводит слова Тите Goal.

Отметим, что бразильцы также упустили шанс потеснить Бельгию с первого места в рейтинге ФИФА.