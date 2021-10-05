Алиссон возмутился необходимостью отбывать 10-дневную изоляцию

Бразильский страж ворот «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал, какой ценой ему и другим его соотечественникам, выступающим в АПЛ, удалось добиться отъезда в сборную.

«Не могу сказать, что проблема решена. На её месте появилась ещё одна.

С уважением отношусь к протоколам безопасности в АПЛ. В Англии футбол начался раньше, чем прочие массовые мероприятия. Правительство настаивало на необходимости вакцинации, что мы и сделали. Но теперь мы столкнулись с необходимостью обязательного отбывания 10-дневной изоляции. Подобные решения не имеют смысла», - заявил Алиссон Бекер в общении с ESPN Brasil.