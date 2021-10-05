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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алиссон возмутился необходимостью отбывать 10-дневную изоляцию

05 Октября 2021 • 17:30 Комментировать
Колумбия
...
Бразилия
11.10 00:00

Бразильский страж ворот «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал, какой ценой ему и другим его соотечественникам, выступающим в АПЛ, удалось добиться отъезда в сборную.

«Не могу сказать, что проблема решена. На её месте появилась ещё одна.

С уважением отношусь к протоколам безопасности в АПЛ. В Англии футбол начался раньше, чем прочие массовые мероприятия. Правительство настаивало на необходимости вакцинации, что мы и сделали. Но теперь мы столкнулись с необходимостью обязательного отбывания 10-дневной изоляции. Подобные решения не имеют смысла», - заявил Алиссон Бекер в общении с ESPN Brasil.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Бразилии Апл Алиссон Бекер
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