Чемпионат мира в Катаре может стать для Неймара последним в карьере

Знаменитый бразильский форвард заговорил о возможном скором прекращении выступлений на международном уровне.

«По всей видимости, ближайший чемпионат мира станет моим последним, - цитирует Неймара DAZN. – Не уверен, что мне хватит физических и моральных сил продолжать играть. Обещаю сделать всё необходимое для завоевания титула вместе со своей страной. Я нацелен воплотить в жизнь свою главную детскую мечту».

Отметим, что на момент проведения первенства мира в Катаре Неймару будет всего 30 лет.

«Селесао» практически обеспечили себе попадание на ЧМ-2022, набрав максимальные 27 очков в 9 играх южноамериканской квалификации.