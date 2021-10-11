Бразилия потеряла первые очки в отборе ЧМ-2022, не сумев обыграть Колумбию

Сборная Бразилии потеряла первые очки в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Команда Тите встречалась на выезде с Колумбией и не смогла поразить ворота соперника. В итоге матч завершился «сухой» ничьей - 0:0.

Несмотря на осечку, бразильцы по-прежнему уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 28 баллов. Колумбия с 15 очками идет пятой.