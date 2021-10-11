Бразилия потеряла первые очки в отборе ЧМ-2022, не сумев обыграть Колумбию

Сборная Бразилии потеряла первые очки в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Команда Тите встречалась на выезде с Колумбией и не смогла поразить ворота соперника. В итоге матч завершился «сухой» ничьей - 0:0.
Несмотря на осечку, бразильцы по-прежнему уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 28 баллов. Колумбия с 15 очками идет пятой.
Протокол игры
Оспина Давид • Медина Стефан • Мина Йерри • Куэста Карлос • Мохика Хоан • Мартинес Рохер 53' ( Борре Рафаэль ( 53' ) • 63'Хефферсон Лерма 48' 53' ( Урибе Матеус ( 53') • Барриос Вилмар • Диас Луис • Кинтеро Хуан 74' ( Сапата Дуван ( 74') • Фалькао Радамель 74' ( Синистерра Луис ( 74')
Запасные: Санчес Давинсон • Баланта Эдер • Муньос Даниэль • Куэльяр Густаво • Тесильо Вильям • Кинтана Альдаир • Yerson Candelo • Варгас Камило
Алиссон Бекер • Данило Луис • Маркиньос Маркос • Милитао Эдер 72' ( Силва Тьяго ( 72') • Алекс Сандро • Фред Сантос • Фабиньо Энрике • Пакета Лукас • Жезус Габриэль 71' ( Антони ( 71') • Габриэл Барбоза 61' ( Рафинья Диас ( 61') • Неймар
Запасные: Соарес Дуглас • Эдерсон Мораес • Арана Гильерме • Эденилсон дос Сантос • Перейра Вевертон • Эмерсон Жуниор • Рибейро Эвертон • Лукас VI • Жерсон Сантос
11 октября.