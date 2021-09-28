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Ла Лига

Черышев близок к возвращению на поле

28 Сентября 2021 • 11:42 Комментировать
Кадис
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Валенсия
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02.10 19:30

Появились свежие новости по восстановлению российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева после травмы.

По сообщениям AS, 30-летний хавбек близок к возвращению в общую группу «летучих мышей». Ожидается, что Черышев сможет принять участие в поединке против «Кадиса» в восьмом туре Ла Лиги. Встреча состоится в субботу, 2 октября.

Напомним, что россиянин на протяжении двух недель залечивал растяжение связки левого колена.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник принял участие в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев
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