Канисарес – о Кумане: «Худший тренер за мои десять лет в «Валенсии»

Экс-голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес вспомнил о периоде выступлений под руководством Рональда Кумана.

«Голландский коуч не мог дать ничего своим подопечным в плане тактики. Также он не преуспел и в моментах физической подготовки. Это худший тренер за мои десять лет в «Валенсии», - приводит слова Канисареса Marca.

Знаменитый вратарь рассказал, что у него в карьере были и другие тренеры, которые не рассчитывали на него, но именно Кумана Канисарес считает худшим специалистом во времена своих выступлений за «лос чес».

Пути игрока и тренера на «Месталье» пересеклись в сезоне 2007/2008.