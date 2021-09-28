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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Сроки восстановления Черышева неизвестны – агент

28 Сентября 2021 • 15:48 Комментировать
Кадис
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Валенсия
3.35 3.15 2.30
02.10 19:30

Из-за проблемы с коленом Денис Черышев пропустил три последних матча «Валенсии» и не был вызван в сборную России на октябрьские матчи против Словакии и Словении. Агент Хуан Лопес, представляющий интересы российского полузащитника, рассказал sport24 о том, что в настоящий момент точные сроки восстановления Черышева неизвестны.  

В сезоне 2021/2022 Денис Черышев успел провести четыре матча в чемпионате Испании. В них россиянин отметился двумя результативными передачами на партнёров.

После семи сыгранных туров чемпионата Испании «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев
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